Fenomen nou: Scolile se inchid mai des ca niciodata din cauza caldurii

Insa vreme rea pentru mers la scoala nu inseamna doar viscol si frig naprasnic. In SUA, unde anul scolar a inceput de ceva vreme, tot mai multe scoli isi trimit elevii acasa pe fondul caniculei, relateaza New York Times Fenomenul se inregistreaza in estul Statelor Unite, unde copiii au parte de mai multe zile libere ca niciodata ca urmare a temperaturilor neobisnuit de ridicate pentru aceasta perioada a anului cu care se confrunta state ca New York, Connecticut si New Jersey si chiar regiuni din Vestul Mijlociu al SUA.Doar scolile dotate cu aer conditionat au ramas deschise, dupa ce mercurul din termometre a depasit 32 de grade. Este cazul unitatilor de invatamant din orasul New York, unde municipalitatea a investit aproximativ 30 de milioane de dolari intr-un sistem de climatizare corespunzator.Profesorii spun ca temperatura depaseste 37 de grade in clase, iar elevii sunt apatici si neatenti. Pentru scolile fara aer conditionat, neobisnuite cu astfel de conditii meteorologice, singura solutie este sa isi trimita copiii acasa.Potrivit Centrului de Previziuni Climatice din cadrul Administratiei Nationale Oceanice si Atmosferice, luna septembrie va inregistra temperaturi peste medie.Acesta ar putea fi doar inceputul, mai noteaza New York Times, in contextul in care efectele incalzirii climatice continua sa se acumuleze. Prin urmare, inchiderea scolilor din cauza caldurii ar putea deveni, probabil nu doar in SUA, o practica raspandita.C.S.