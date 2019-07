Fenomene misterioase: Un studiu confirma modificari la creierele a peste 40 de diplomati americani care au fost in Cuba

Ziare.

com

Studiul lor, publicat de Jurnalul Academiei Americane de Medicina (Jama), nu identifica o cauza a simptomelor observate la respectivii diplomati intre sfarsitul anului 2016 si luna mai 2018, dar confirma modificari la nivelul creierului."Creierul lor a suferit ceva care a cauzat aceste schimbari", spune Ragini Verma, profesor de radiologie la Universitatea din Pennsylvania si specialista in imagistica medicala. "Nu este ceva imaginar". ''Ceva s-a intamplat din plin in creierul lor'', si nu are legatura cu antecedente medicale. ''Tot ce pot spune este ca adevarul ramane sa fie gasit'', adauga specialista.Intre sfarsitul anului 2016 si mai 2018, diplomati aflati la post in Havana, precum si membri ai familiilor lor, au suferit diverse afectiuni, inclusiv probleme de echilibru si vertij, de coordonare, miscare a ochilor, anxietate, iritabilitate si ceea ce victimele au numit o "ceata cognitiva". Unii s-au refacut, dar altii continua sa se trateze, potrivit lui Ragini Verma.Statele Unite si-au retras majoritatea personalului diplomatic din Havana in septembrie 2017, dar nu s-au pronuntat niciodata public asupra naturii fenomenului, nici nu au confirmat ca ar putea fi vorba de misterioase "atacuri acustice" sau microunde, asa cum a relatat presa americana fara a aduce dovezi.Cuba respinge orice responsabilitate.Si Canada a inregistrat 14 "victime" si a chemat in tara majoritatea personalului sau in luna ianuarie.La cererea Departamentului de Stat al SUA, 44 de diplomati si membri ai familiilor lor au fost trimisi incepand de la jumatatea anului 2017 la centrul de traumatisme cerebrale al Universitatii din Pennsylvania pentru a efectua teste de imagistica prin rezonanta magnetica (RMN).Cercetatorii au comparat rezultatele cu cele obtinute pentru 48 de persoane dintr-un grup ''de control''. Diferentele sunt semnificative statistic si se refera la materia alba a creierului, precum si la cerebel, partea care controleaza miscarile.Un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a spus ca saluta ''implicarea comunitatii medicale in aceasta problema incredibil de complexa''. ''Prioritatea departamentului ramane siguranta, securitatea si bunastarea personalului sau''.Cercetatoarea Ragini Verma insista asupra importantei de a urmari cu regularitate toti pacientii pentru a monitoriza evolutia schimbarilor din creierul lor.