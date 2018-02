Financial Times: Americanii sunt ingrijorati ca o eventuala armata a UE ar compromite NATO

Ziare.

Katie Wheelbarger, un inalt oficial de la Pentagon care se ocupa de relatia Statelor Unite cu NATO, a declarat ca Statele Unite nu doresc sa vada ca "eforturile UE atrag forte (...) dinspre NATO spre UE" si sustine ca SUA vor sa se asigure ca o cooperare mult mai stransa intre statele Uniunii Europene nu va diminua rolul membrilor NATO in Afganistan si Irak.Oficialul american a facut aceste declaratii in contextul in care Jim Mattis, secretarul Apararii din SUA, urmeaza sa se intalneasca la Bruxelles cu omologii sai din tarile NATO. In cursul acestor intalniri este de asteptat ca Mattis sa ceara statelor membre ale aliantei sa isi mareasca cheltuielile militare.Washingtonul pledeaza si pentru o intensificare a cooperarii intre statele NATO in conditiile in care SUA considera amenintarea reprezentata de Moscova drept o prioritate a noii sale strategii de aparare.In toamna anului trecut, Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, declara ca "este foarte bine ca Uniunea Europeana isi dezvolta un sistem de aparare complementar Aliantei Nord-Atlantice. (...)."In decembrie 2017, liderii UE -cu exceptia Danemarcei, Maltei si Marii Britanii-, au aprobat planul de Cooperare Structurata Permanenta, un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare militara.Liderii europeni au subliniat ca rolul acestui proiect este acela de a completa si nu de a concura cu NATO. Wheelbarger a declarat ca Washingtonul sprijina proiectul Pesco "atat timp cat este complementar si nu distrage atentia de la activitatile si cerintele NATO".Tomas Valasek, director al Carnegie Europe si fostul ambasador al Slovaciei la NATO, a afirmat ca orice efort din partea Statelor Unite impotriva politicii UE de securitate si aparare comuna ar fi "o pierdere de timp si energie".In prezent, doar cinci dintre cele 28 de state membre UE aloca cel putin 2% din PIB apararii: Marea Britanie, Estonia, Polonia, Grecia si Romania.Statele Unite se afla pe primul loc in domeniul cheltuielilor pentru aparare, avand un buget militar mai mare decat totalul celorlalte tari membre, echivalentul a 3,61% din PIB-ul american.Alaturi de pragul de doua procente din PIB pentru bugetul apararii, Administratia Trump indeamna tarile NATO sa indeplineasca si recomandarea privind alocarea a 20% din acest buget pentru echipamente militare.