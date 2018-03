Firma de analiza a datelor care a lucrat pentru Trump in campania electorala este investigata

Ziare.

com

Investigatiile publicatiilor The Observer si New York Times au scos la iveala ca informatiile a peste 50 milioane de utilizatori au fost adunate si analizate, fara a li se aduce la cunostinta acest lucru.Compania, numita Cambridge Analytica, a fost suspendata de Facebook vineri. Atat platforma de socializare, cat si compania de analiza a datelor, neaga ca ar fi procedat gresit, potrivit BBC Compania Cambridge analytica este cunoscuta pentru rolul pe care l-a jucat in campania electorala a lui Trump, in cadrul careia a furnizat date complexe despre ce gandesc votantii americani.Acuzatiile aduse firmei graviteaza in jurul unui profesor de la Universitatea Cambridge, Aleksandr Kogan, care a creat o aplicatie ce testeaza personalitatea utilizatorilor Facebook, numita(asta e viata ta digitala - n.red.). Aplicatia era un proiect privat si nu este asociata cu prestigioasa universitate.Aplicatia, creata in 2013 pentru Facebook, cere utilizatorilor permisiune sa le acceseze informatiile de pe profil, dar si cele ale prietenilor virtuali.Se sustine ca Kogan a vandut aceste date catre firma Cambridge Analytica, incalcand astfel politicile Facebook.Un angajat al companiei le-a spus celor de la The Guardian ca a lucrat cu Kogan si, alaturi de el, a recoltat milioane de date din profilurile utilizatorilor platformei."Am exploatat Facebook... si am construit modele pentru a exploata ceea ce stim despre ei (utilizatori - n.red.) si pentru a le tinti demonii interiori. Aceasta a fost baza pe care a fost construita intreaga companie", a spus el.A.D.