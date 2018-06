Flacarile fac ravagii in SUA: Zeci de mii de hectare au ars si mii de oameni au fost evacuati (Video&Foto)

#461Fire at approximately 1,100 acres as of 7:30. Here's final report for today: https://t.co/uiOtzZr1wK pic.twitter.com/BxrMOo4BP8 - La Plata County, CO (@LaPlataCountyCO) 2 iunie 2018

416 Fire forces evacuations, closes highway in Durango, Colorado https://t.co/6T5ndnmRUn pic.twitter.com/Sn8TX9AAkM - CBS News (@CBSNews) 4 iunie 2018

Fires in NM and Colorado could just be the beginning of a very long fire season with the area in extreme drought. pic.twitter.com/PnbawworDS - Randall Gates (@rgatess) 2 iunie 2018

Extreme fire in Aliso Viejo.



California, my thoughts and prayers are with you! 🙏 pic.twitter.com/P4hjDmUXqB - Hananya Naftali (@HananyaNaftali) 3 iunie 2018

ORANGE SKY: Authorities say large brush fires in southern Orange County, California, have prompted evacuations of more than 2,000 homes Saturday, as video shows first responders trying to contain the smoke and flames. https://t.co/Yw0SPu6PLI pic.twitter.com/EjLVCDVjdc - World News Tonight (@ABCWorldNews) 3 iunie 2018

Mii de hectare de vegetatie au fost afectate si mii de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele.Duminica, incendiul din Ute Park din New Mexico afectase peste 12.500 de hectare, potrivit purtatorului de cuvant al US Forest Service, Judith Dyess.De cand a izbucnit incendiul, de joi, circa 2.200 de oameni au fost evacuati din zona, a declarat Dyess pentru CNN . Comunitatea, destul de mica, din Ute Park, circa 70 de oameni, au fost evacuati intr-o singura noapte.Autoritatile spera ca ploile anuntate sa vina in ajutorul pompierilor, dar spun ca nu este suficient pentru a schimba situatia pe termen lung.In Colorado, autoritatile vor sa declare stare de dezastru. Aproape 1.000 de hectare sunt afectate si aici de incendii si mii de oameni au fost evacuati.In California, 400 de pompieri lupta cu flacarile de sambata. 2.000 de oameni din Laguna Beach au fost evacuati.A.G.