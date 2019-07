Fostul presedinte peruvian Alejandro Toledo a fost arestat in SUA

Ziare.

Toledo, care a fost presedinte intre 2001 si 2006, a fugit din Peru si este cautat de autoritati pentru ca ar fi primit 20 de milioane de dolari de la firma braziliana de constructii Odebrecht, ca mita pentru oferirea unui contract public, informeaza Reuters.Peru a cerut oficial extradarea sa din SUA acum un an.Toledo, in varsta de 73 de ani, a fost arestat in California. El a negat acuzatiile.Avocatul lui Toledo din Peru, Heriberto Benitez, a declarat pentru postul local de radio RPP ca fostul presedinte nu a avut parte de un proces corect.Vicente Zeballos, ministrul peruvian al Justitiei, a declarat ca Toledo va participa la o prima audiere saptamana aceasta pentru a se determina daca va fi retinut pe durata procesului."Rotunjind, extradarea ar putea dura un an. Guvernul este implicat intr-o lupta impotriva coruptiei", a declarat Zeballos.Toledo va mai participa, probabil, la o noua audiere pentru a determina daca poate fi eliberat pe cautiune inainte ca procesul sau de extradare sa inceapa si ar putea face apel, a precizat Zeballos.Mai multe scandaluri de coruptie au afectat recent Peru. Fostul presedinte Pedro Pablo Kuczynski a fost arestat in urma unor acuzatii de mita, in legatura cu aceeasi investigatie in care vizat si Toledo.De asemenea, un alt fost presedinte, Alan Garcia, s-a sinucis impuscandu-se in cap pentru a evita arestarea in aprilie, el fiind acuzat tot de luare de mita.