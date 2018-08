Fostul sef de campanie al lui Trump, Paul Manafort, un mincinos inveterat, potrivit acuzarii

Activitati in Ucraina

Acest dosar "este intesat de minciuni", a insistat procurorul Greg Andres la tribunalul din Alexandria, in apropiere de Washington, relateaza AFP.Un fost consultant politic de renume, Paul Manafort, in varsta de 69 de ani, este primul care se confrunta cu un proces ce decurge din ancheta exploziva a lui Robert Mueller, procurorul special insarcinat cu dosarul rus.Insa faptele care-i sunt reprosate sunt anterioare si nu au legatura cu alegerile prezidentiale americane din noiembrie 2016. Acest proces ultramediatizat nu este, insa, mai putin stanjenitor pentru presedintele Donald Trump, care a denuntat miercuri o "vanatoare de vrajitoare".Adersandu-se celor 12 jurati, dupa doua saptamani marcate de o prezentare pe alocuri arida a sute de documente, Andres a declarat ca "nu este nevoie sa fii expert in drept fiscal" pentru a intetege ca fostul lobbyst este vinovat."Domnul Manafort a mintit pentru a-si pastra banii cand avea bani, apoi domnul Manafort a mintit pentru a obtine bani atunci cand nu mai avea bani", a subliniat el, sub privirile acuzatului, in deschiderea unui rechizitoriu de aproximativ o ora si 45 de minute.Acuzarea a prezentat in timpul procesului cheltuielile exorbitante ale acestuia - haine din piele de piton, case luxoase, un munte de flori care formau initiala numelui sau - "M".Insa aici nu este vorba despre judecarea "averii domnului Manafort (...) . In aceasta tara, nu este o crima sa fii bogat", a subliniat Andres. "Ne aflam in aceasta sala de sedinta pentru ca el nu a (...) declarat venituri" care au platit "masinile, costumele, apartamentele" respective.In perioada 2010-2014, Manafort "poseda" si "controla" 31 de conturi bancare in strainatate, prin care au trecut "peste 60 de milioane de dolari", a explicat el. Din acest total, 15 milioane de dolari au servit la finantarea "cheltuielilor sale si ale familiei sale".Subliniindu-i formarea de avocat, Andres a declarat ca "domnul Manafort cunostea legea, dar cu toate acestea a incalcat-o", dupa care i-a indemnat pe jurati sa il gaseasca vinovat de cele 18 capete de acuzare, in fata unor probe "coplesitoare".Apararea urma sa-si prezinte pledoaria miercuri dupa-amiaza (ora locala), urmata de un raspuns al procurorilor, iar apoi de instructiuni ale judecatorului T.S Ellis catre jurati. Juratii urmeaza sa se retraga pentru a delibera, inca de miercuri sau joi. Ei ar putea sa dea verdictul pana la sfarsitul saptamanii.Apararea nu a chemat pe nimeni ca martor, in contextul in care procurorii au avut peste 20 de martori, cu scopul de a incerca sa demonstreze ca Paul Manafort a ascuns fiscului milioane de dolari, majoritatea obtinuti din activitatile sale in favoarea fostului presedinte ucrainean prorus Viktor Ianukovici, sustinut de Moscova.Fostul lobbyst este acuzat, de asemenea, de frauda bancara, din cauza ca le-a ascuns autoritatilor existenta unor conturi in strainatate - majoritatea in Cipru - si ca a mintit banci cu privire la finantele sale, cu scopul de a obtine imprumuturi, dupa ce Viktor Ianukovici - "gaina (sa) cu oua de aur", potrivit procurorilor - a fugit din Ucraina.Manafort respinge toate acuzatiile.El nu a prezentat niciun martor, pentru ca "avocatii sai si el au apreciat ca au lasat suficient loc indoielii", in spiritul juratilor, in cursul contra-interogatoriului martorilor acuzarii, declara pentru AFP Jacob Frenkel, un fost procuror american si asociat al cabinetului de avocatura Dickinson Wright.Mai ales in cursul contra-interogatoriului lui Richard Gates, un fost asociat care a recunoscut ca s-a inteles cu Paul Manafort sa ascunda milioane de dolari fiscului american si ca i-a furat sute de mii de dolari.Richard Gates, in varsta de 46 de ani, coopereaza cu Robert Mueller dupa ce a acceptat sa pledeze vinovat, printr-o intelegere, in februarie."Daca juriul decide ca Rick Gates este responsabil sau daca indoiala s-a instalat in spiritul unui singur jurat, este suficient ca el sa nu-l condamne pe domnul Manafort", avanseaza Jacob Frenkel.Procurorul a depus, astfel, eforturi sa apere credibilitatea martorului sau, acuzand apararea ca l-a interogat cu privire la o relatie "veche de peste zece ani" in locul "delictelor" pe care l-ar fi ajutat pe Manafort sa le comita. "Sa fi facut, oare, asta, pentru a va deturna" de la faptele judecate aici? a declarat el adresandu-se juratilor.Intre cele aproximativ 30 de persoane vizate de Robert Mueller, din care majoritatea sunt rusi, Paul Manafort este singurul american care a refuzat sa incheie un acord cu justitia pentru a evita un proces.El urmeaza sa infrunte un al doilea proces in septembrie.