Fostului secretar general al NATO Javier Solana i s-a refuzat intrarea in SUA

"Aceasta este o decizie un pic meschina", a apreciat Javier Solana intr-un interviu acordat luni televiziunii spaniole Antena 3.El a precizat ca a fost in Iran in 2013, la preluarea functiei de catre presedintele Hassan Rohani, relateaza AFP."M-am dus acolo ca reprezentant al tuturor celor care negociau" acordul in dosarul nuclear, din care s-a retras presedintele american Donald Trump in luna mai."Trebuie ca oamenii sa se duca in tarile cele mai complicate, pentru a continua negocieri. Ceea ce mi s-a parut cel mai socant este ca aceste persoane sa fie tratate la fel ca celelalte" in privinta autorizatiilor de intrare si iesire, a subliniat el.Autorizatia electronica prin care cetatenii Uniunii Europene sunt scutiti de solicitarea unei vize in vederea unor calatorii mai scurte de trei luni in Statele Unite se obtine de obicei pe Internet, inainte de calatorie.Insa, incepand din 2015, persoanele care au calatorit anterior in Iran, Irak, Siria, Sudan, Libia, Somalia sau Yemen nu mai pot sa beneficieze de aceasta autorizatie si este necesar sa solicite o viza.In principiu, aceasta restrictie nu se aplica functionarilor guvernamentali, insa Solana nu mai ocupa un asemenea post in 2013."Ceea ce au (in Statele Unite) este un computer cu un algoritm, iar daca el stie ca ai fost in Iran de curand, te retrage din sistem (...) . Voi incerca sa fac in asa fel incat sa ma lase sa ma duc acolo, trebuie sa ma duc, pentru ca lucrez acolo, sunt profesor in mai multe universitati", a subliniat Solana.Socialistul spaniol a condus Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din 1995 in 1999, dupa care a fost Inaltul Reprezentant european pentru Politica Externa si Securitate Comuna (PESC), pana in 2009.