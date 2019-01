Fotografia zilei: Sonda New Horizons a survolat asteroidul Ultima Thule, care arata ca un popic de bowling

LIVE NOW from @JHUAPL: @NASANewHorizons is zooming toward #UltimaThule, an icy world located ~1 billion miles past Pluto. Join experts as they highlight upcoming milestones and talk about this historic event ahead of the #NewYearsEve flyby: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/V73RvCjRT4 - NASA (@NASA) January 1, 2019

Descoperire fara precedent

Misiunea

Povestea sondei

In dimineata zilei de 1 ianuarie, sonda New Horizons a survolat asteroidul Ultima Thule, aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri distanta de Terra, informeaza Space.com.Marti, la ora 05:33 GMT, sonda New Horizons a trecut la distanta de 3.500 kilometri de Ultima Thule, de peste trei ori mai aproape decat distanta de la care a survolat planeta pitica Pluto in iulie 2015.Cele mai bune imagini obtinute in timpul survolului urmeaza sa soseasca pe Terra in urmatoarele zile, insa echipa NASA si-a facut deja o idee despre cum arata acest asteroid indepartat. Fotografiile obtinute de sonda in ziua de 31 decembrie dezvaluie un obiect cosmic alungit, cu doi lobi distincti, sau o pereche de asteroizi care se orbiteaza reciproc la o distanta foarte mica."Daca este vorba de doua obiecte separate, o astfel de descoperire ar fi fara precedent in ceea ce priveste distanta foarte mica la care cele doua corpuri se orbiteaza", a comentat Alan Stern, de la Southwest Research Institute din Boulder, Colorado, coordonatorul misiunii New Horizons."Pariul meu este ca probabil avem de-a face cu un singur obiect, cu doua loburi. Daca ma insel, va anunt maine", a precizat el intr-o conferinta de presa.Un alt membru al echipei New Horizons, Hal Weaver, de la Laboratorul de Fizica Aplicata Johns Hopkins din Laurel, Maryland, este de parere ca Ultima Thule este un singur corp cosmic.Astfel de obiecte mici, bilobate, sunt destul de comune in Sistemul Solar. Un exemplu relativ celebru este cel al cometei 67P/Churyumov-Gerasimenko, explorata de misiunea Rosetta apartinand Agentiei Spatiale Europene.Asteroidul Ultima Thule are lungimea de 35 de kilometri si latimea de 15 kilometri.Sonda New Horizons va transmite date despre Ultima Thule timp de 20 de luni de acum inainte.Misiunea New Horizons, care si-a atins obiectivul stiintific principal prin vizitarea planetei pitice Pluto in 2015, dispune de suficienta energie pentru a-si continua drumul prin Centura Kuiper, iar NASA ar putea decide inca o tinta pe care sa o survoleze inainte de incheierea misiunii.O alta varianta ce ar putea fi aleasa de NASA ar putea fi evadarea din Sistemul Solar.Pana la urma, indiferent daca misiunea va obtine sau nu finantari suplimentare, New Horizons se indreapta spre iesirea din heliosfera. Oamenii de stiinta sunt de parere ca sonda va dispune de suficienta energie pentru a pastra legatura cu Pamantul pentru urmatoarele cateva decenii si ar fi extraordinar daca ar putea fi reluate masuratorile realizate de sondele Voyager 1 si Voyager 2 de la patrunderea in spatiul interstelar.Sonda New Horizons, lansata la 19 ianuarie 2006, a trecut pe langa Jupiter pentru a castiga viteza printr-un "boost" gravitational, ocazie cu care a transmis date si despre aceasta planeta, cea mai mare din Sistemul Solar, iar apoi, timp de sase luni, a studiat planeta pitica Pluto si satelitii sai, principalele sale tinte stiintifice, la care a ajuns in vara lui 2015.Aceasta misiune reprezinta prima etapa a programului spatial al NASA de explorare a Sistemului Solar New Frontiers, din care mai fac parte misiunile OSIRIS-REx (New Frontiers III) si respectiv Juno (New Frontiers II).