Frauda de 2 miliarde de dolari in SUA: 601 persoane arestate, inclusiv multi medici

Ziare.

com

Arestarile care au avut loc au inclus 162 de medici si alti suspecti acuzati pentru rolul avut in prescrierea si distribuirea unor calmante opioide, transmite Reuters."Unii dintre cei mai de incredere profesionisti in domeniul medical se uita la pacienti - persoane vulnerabile care sufera din cauza dependentei - si vad semnul dolarului", a spus procurorul general Jeff Sessions.Potrivit Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, epidemia de consum de opioide a provocat in 2016 peste 42.000 de decese, din cauza supradozelor.Potrivit unui raport publicat joi, Biroul Inspectorului General al Departamentului pentru Sanatate si Servicii Umane a aratat ca aproximativ 460.000 de pacienti asigurati de Medicare au primit in 2017 cantitati mari de medicamente cu substante opioide, iar 71.000 au fost in pericol sa le foloseasca incorect sau in supradoza.Datele sunt usor mai scazute fata de 2016, dar raportul arata ca nivelul ridicat de utilizare a acestor medicamente ramane un motiv de ingrijorare.Potrivit raportului, in cazul a 300 de persoane care au prescris medicamentele au existat suspiciuni care au justificat continuarea cercetarilor.Multe dintre cazurile anuntate joi au implicat acuzatii impotriva unor medici despre care autoritatile afirma ca au contribuit la epidemia de opioide prin participarea la distributia ilegala a calmantelor cu prescriptie medicala.Cazurile includ acuzatii aduse in Texas proprietarului unei retele de farmacii si altor doua persoane acuzate de fraude cu retete pentru comenzi de peste 1 milion de pastile de hidrocodona si oxicodona.