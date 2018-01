Frigul polar din America afecteaza si fauna salbatica: Rechini inghetati, elan ingropat in zapada (Foto)

At least 3 thresher sharks were found dead on the shores of Massachusetts last week, likely killed by cold shock.



Conservationists from @A_WhiteShark say they collected tissue samples and organs to examine "once they thaw." pic.twitter.com/jHJgtJr7WQ - AJ+ (@ajplus) 3 ianuarie 2018

Moose set loose: Canada snowmobilers rescue animal buried in snow https://t.co/cbsqj2KG2r pic.twitter.com/CiDBpSQd9y - Compassion1st (@Compassion_1st) 5 ianuarie 2018

These Canadians found themselves digging a moose to safety after it got stuck in six feet of snow in Newfoundland pic.twitter.com/F5OGMlwFIC - Press Association (@PA) 5 ianuarie 2018

Daca zapada cazuta in Florida pentru prima data dupa aproape 30 de ani i-a incantat pe americani, consecintele temperaturilor glaciare inregistrate in alte parti din Statele Unite si Canada ne sterg zambetul de pe buze, relateaza vineri L'Express.Trei rechini au fost gasiti morti si inghetati saptamana trecuta pe plajele din peninsula Cape Cod, statul Massachusetts. Cele trei animale se aflau in zapada cand au fost gasite.Dupa cum a relatat Quartz, rechinii "ar fi murit din cauza unui atac de cord cauzat de socul termic", probabil, dupa ce au fost paralizati de frig, potrivit organizatiei de conservare a rechinilor albi din Oceanul Atlantic (Atlantic White Shark Conservancy).Pe pagina sa de Facebook, asociatia cere populatiei sa ramana vigilenta si sa semnaleze orice lucru ciudat pe plajele din peninsula Cape Cod.Un elan care a ramas blocat in zapada, acoperit de un strat de omat cu grosimea de 1,8 metri, a fost salvat pe insula Terranova de un grup de canadieni.Pe 30 decembrie, in perioada in care un val de frig s-a abatut asupra Americii de Nord, opt canadieni au decis sa faca o plimbare cu snowmobilul pe insula Terranova, in apropiere de localitatea Saint-Pierre-et-Miquelon.In timpul plimbarii, ei au vazut capul unui elan iesind din zapada. Restul corpului acestuia era acoperit in totalitate de un strat gros de zapada. Potrivit unor imagini realizate cu camerele foto ale celor opt canadieni, elanul era incapabil sa se miste.Potrivit Quartz, temperatura din Canada a coborat la un nivel mai mic decat cel de pe Marte (in timpul zilei), cu varfuri de -42 grade C in Saskatoon, fata de -28 grade C pe Planeta Rosie, la 27 decembrie. "Este atat de frig incat polii electrici s-au defectat in provincia canadiana Noua Scotie, geamurile se sparg spontan, patinoarele au fost inchise si faimoasa scufundare a ursilor polari din Toronto a fost amanata pentru prima data in 13 ani", scrie presa americana.Echipajele mobilizate pentru deszapezire au muncit din greu vineri pentru a degaja drumurile in nordul Statelor Unite acoperite de zapada si gheata, dupa un viscol puternic, in conditiile in care s-a prognozat ca temperaturile vor scadea si mai mult, la - 40 de grade Celsius, in unele zone dupa apusul Soarelui, in continuarea acestui episod de frig brutal care a ucis deja cel putin 18 oameni, relateaza Reuters."Pericolele sunt reale", au avertizat intr-un mesaj pe Twitter oficialii din North Charleston, Carolina de Sud. "Portiuni uriase de gheata sunt peste tot in oras. Ramaneti in case" si "Orice portiune de piele expusa poate ingheta in cateva minute", sunt avertismentele acestora.Serviciile meteorologice americane au emis avertismente de vreme rea pentru treisprezece state, in conditiile in furtuni de zapada si vanturi de mare viteza au lovit joi coasta de est in cadrul asa-numitului "ciclon-bomba".Zapada a cazut peste palmierii din Florida, iar podurile inghetate au fost inchise in statul Carolina de Sud. Totusi, nord-estul tarii a fost cel dur lovit de furtuna, serviciul meteorologic al Agentiei federale americane pentru oceane si atmosfera (NOAA) avertizand ca in regiunea New England vor exista conditii de viscol.