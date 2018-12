Furtuna de zapada si ploi abundente in SUA: Sase persoane au decedat

Ziare.

Furtuna de zapada "Eboni" afecteaza o mare parte din tara, din regiunea centrala si pana in sud-vestul tarii, potrivit AFP.In acelasi timp, sud-estul se confrunta cu riscul de inundatii din cauza ploilor torentiale prognozate pana luni.Sambata au fost anuntate alte trei decese, bilantul persoanelor care si-au pierdut viata in accidente provocate de intemperii ajungand la sase.In Minnesota si-au pierdut viata doi oameni: un barbat de 51 de ani, decedat joi dupa ce masina sa a intrat in coliziune cu o camioneta dotata cu plug pentru zapada, si o femeie de 47 de ani, care si-a pierdut viata dupa ce autobuzul in care se afla a lovit un alt autovehicul. In urma accidentului, noua persoane au fost ranite, potrivit presei locale.In statul Tennessee, o femeie care facea o drumetie impreuna cu doi prieteni a decedat in timp ce incerca sa traverseze un parau, a precizat o publicatie locala.O femeie de 58 de ani a fost ucisa dupa ce un arbore a cazut peste rulota sa miercuri seara, in Louisiana, potrivit media americane. O persoana a murit joi intr-un accident pe o autostrada inghetata din Kansas potrivit politiei, iar o a sasea a fost victima unei coliziuni intre un utilaj de deszapezire si o masina in Dakota de Nord.Caderile de zapada au provocat haos pe aeroporturile americane, peste 1.300 de zboruri au fost anulate si 12.200 intarziate incepand de joi, ziua in care au debutat intemperiile, potrivit site-ului Flightaware specializat in monitorizarea traficului aerian."Nu vreau sa petrec trei zile blocat in aeroporturi si sa-mi ratez vacanta, revelionul", a declarat Anthony Scott pentru un post de televiziune din Texas.De la inceputul furtunii "Eboni", intre 20 si 30 cm de zapada s-au acumulat in anumite regiuni. Ar putea cadea pana la 45 cm in New Mexico (sud-vest), au avertizat serviciile meteorologice.In pofida eforturilor de deszapezire a principalelor axe rutiere, numeroase drumuri raman inchise in statele Dakota de Nord si de Sud, Minnesota, Iowa sau Arizona, unde autoritatile au facut apel la soferi sa evite deplasarile."Drumurile sunt inghetate, iar rafalele de zapada limiteaza vizibilitatea. Echipele noastre sunt la lucru, dar mama natura face calatoriile periculoase", a precizat serviciul de transport din Dakota de Sud intr-un comunicat.In sud, in Louisiana si Mississippi au cazut ploi abundente, mai multe case fiind evacuate.