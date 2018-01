Furtuna de zapada si val de frig polar in Statele Unite: Peste 3.000 de zboruri au fost anulate (Foto&Video)

A snowy and windy scene outside two Manhattan landmarks - the American Museum of Natural History and the Met. #NY1Snow pic.twitter.com/6Os3iU7isS - Spectrum News NY1 (@NY1) 4 ianuarie 2018

Strazile din Manhattan (New York) au fost acoperite cu zapada si doar cativa trecatori s-au incumetat sa infrunte frigul si viscolul pentru a traversa pe jos faimosul pod Brooklyn, in timp ce automobilistii s-au luptat cu gheata depusa pe masinile lor, informeaza AFP.Mercurul nu a scazut sub minus 6 grade Celsius la timpul diminetii in Manhattan, insa temperatura resimtita a fost de circa minus 15 grade Celsius.De la cascada Niagara partial inghetata in apropiere de granita canadiana pana la maiestuosul rau Potomac din Washington, afectat la randul sau de inghet, intreaga coasta s-a trezit joi sub un strat de zapada si gheata care a perturbat traficul.Peste 3.200 de zboruri au fost anulate in cursul diminetii in Statele Unite si peste o mie de curse aeriene au inregistrat intarzieri, potrivit site-ului specializat FlightAware.com.Aeroporturile din Newark, din apropiere de New York, si cel din Boston, au fost cele mai afectate, peste 60% dintre zboruri fiind anulate la primele ore ale zilei.In New York, Boston, Philadelphia si capitala Washington scolile au fost inchise ca masura de precautie chiar daca situatia ramane in mare parte sub control.Sunt prognozate intre 15 si 30 de centimetri de zapada la New York si pana la 45 de centimetri in zona Boston, in nord-est. "Caderi abundente de zapada si conditii de viscol sunt posibile pe o parte a coastei atlantice a Statelor Unite pana in regiunea Noua Anglie", in zona de nord-est a tarii, a atentionat Serviciul american de meteorologie (NWS)."Aceasta furtuna ar putea provoca rafale de vant puternice si daunatoare care ar putea dobori copaci si/sau provoca intreruperi ale alimentarii cu energie electrica" ca urmare a caderii stalpilor electrici, a avertizat NWS in buletinul sau.45.000 de clienti sunt deja afectati de intreruperea alimentarii cu energie electrica in Virginia ca urmare a valului de ger polar , alte cateva mii trezindu-se de asemenea fara electricitate in Georgia si Carolina de Sud unde temperaturile au scazut considerabil. Primii fulgi de zapada din ultimii peste 30 de ani au cazut in aceasta saptamana pe plajele si palmierii din Florida.Numeroase autoritati locale au mobilizat resurse suplimentare declansand stare de urgenta."Meteorologii nu sunt obisnuiti sa utilizeze termenul 'viscol pentru aceasta regiune'", a subliniat guvernatorul statului Massachusetts, Charlie Baker, care a adaugat ca situatia va fi dificila "aproape peste tot in Massachusetts".Primarul din New York, Bill de Blasio, i-a sfatuit miercuri seara pe cei 8,5 milioane de locuitori ai marii asezari urbane care este totodata o importanta atractie turistica sa nu circule si sa ia "foarte in serios" prognozele meteorologice.Numita "bomba" de meteorologi si de mass-media din cauza scaderii deosebit de rapida a presiunii, aceasta furtuna va determina un nou val de frig in zilele urmatoare provocat de o masa de aer polar care coboara din nord.Dupa un scurt ragaz de miercuri cand temperaturile au crescut timid pana la 0 grade Celsius, mercurul va scadea in continuare brusc astfel incat in New York se prognozeaza valori maxime de minus 11 grade Celsius si de pana la minus 14 grade Celsius in noapte de sambata spre duminica, in timp ce la Washington temperatura va cobori de asemenea pana la minus 14 grade Celsius."Acest lucru inseamna ca zapada care va cadea in timpul furtunii va ingheta rapid", a avertizat Charlie Baker pe Twitter.Temperaturile vor incepe sa creasca abia la inceputul saptamanii viitoare.Citeste si Furtuna de zapada si val de frig polar in Statele Unite (Foto&Video)