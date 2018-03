Furtuna si viscol in SUA: Sase morti si numerosi raniti

Ziare.

Numerosi copaci au fost doborati de vant in statele New York, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Connecticut si Virginia. Cel putin sase persoane, cu varste cuprinse intre sase si 72 de ani, au murit, iar numeroase altele au fost ranite din cauza intemperiilor.Din cauza furtunilor si viscolului, cel putin 3.200 de curse aeriene au fost anulate, in principal in zonele Washington, Boston si New York.Pasagerii si pilotii unui avion care a aterizat pe Aeroportul Dulles din Washington s-au simtit foarte rau din cauza turbulentelor, a comunicat Administratia Federala pentru Aviatie.