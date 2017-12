Ger de crapa pietrele in SUA si Canada: E mai frig decat in Antarctica sau pe Marte

Ziare.

Este drept ca in Antarctica este vara acum, iar acolo temperatura indica chiar -17 grade la statia meteo Amundsen-Scott, in timp ce joi NASA a inregistrat -23 de grade Celsius pe Marte, scrie The Washington Post Spre comparatie, in Toronto s-au resimtit -29 de grade Celsius, cu indicele de racire, iar in alte locuri populate ale Canadei s-au resimtit chiar si -40 de grade Celsius. Au fost si statii meteo care au inregistrat sub -45 de grade Celsius, doar in Groenlanda fiind mai frig.Temperaturile sunt atat de scazute, incat 158.000 de oameni au ramas fara curent electric in Nova Scotia, geamurile se crapa, iar numeroase activitati in aer liber, precum patinajul sau festivitati de Anul Nou, au fost anulate. Nu a mai fost atat de frig din 1993, iar gerul neobisnuit va dura pana dupa 1 ianuarie.Dincolo, si vecinii americani se confrunta cu ger naprasnic, insa doar in partea de nord. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat -32 de grade Celsius pe aeroportul din International Falls din Minnesota, la granita cu Canada, potrivit site-ului El Dorado County Weather . Zilele trecute, acolo au fost -38 de grade Celsius, potrivit The Independent Au fost -25 de grade la Portland, in nord-vestul SUA, oras cu peste 600.000 de locuitori, iar locuitorii din orasul Baltimore si din statele Kentucky si Missouri s-au confruntat cu temperaturi record.Ger mare a fost si in nord-est, unde temperaturile s-au apropiat de -20 de grade Celsius. In largul statului Massachusetts au fost identificati trei rechini morti, in parte si din cauza frigului extrem, informa vineri The New York Times.In schimb, in Arizona temperatura a atins 27 de grade Celsius, iar in California chiar si 29 de grade Celsius Spre comparatie, in Europa, doar in nordul Norvegiei, Suediei si Finlandei s-au inregistrat mai putin de -30 de grade Celsius.