Ger polar in SUA, unde va fi mai frig ca-n Antarctica: In unele zone se vor resimti -56 de grade Celsius (Foto&Video)

Minus 56 de grade resimtite in Minnesota

Mii de zboruri anulate

Ger si in Dakota de Nord

Cel putin 3 morti

WC MN we're dealing w/some limited visibility in the open areas. Remember to turn those headlights & taillights ON and #MoveOver for those on the shoulder. This area was I-94 about 10 miles east of Moorhead. Road info https://t.co/UtVIO3kuBr pic.twitter.com/yZG4NRC5Th - Sgt. Jesse Grabow (@MSPPIO_NW) January 29, 2019

In unele zone vor fi resimtite si -56 de grade Celsius, iar specialistii avertizeaza ca astfel de temperaturi pot provoca degeraturi in doar cateva minute.Potrivit CNN , in Chicago, unde a nins deja foarte mult, va fi mai frig decat in Antarctica in aceasta saptamana.Serviciul postal american a anuntat, marti seara, pe Facebook, ca din cauza conditiilor meteo livrarile vor fi suspendate in anumite zone.Regiunile si statele afectate sunt: Illinois, Iowa, Minnesota, Dakota de Nord, Dakota de Sud, Wisconsin, anumite zone din Kansas, Missouri, Montana si Nebraska.In Minnesota, vantul va face ca temperatura resimtita sa se apropie de -56 de grade Celsius, au avertizat meteorologii."Acestea sunt conditii FOARTE PERICULOASE si pot duce la degeraturi pe pielea expusa in doar cinci minute", a avertizat Serviciul National de Meteorologie din apropierea oraselor Minneapolis si St. Paul (statul Minnesota) . "Cel mai indicat este sa petreceti cat mai putin timp posibil afara".Vremea rea afecteaza si traficul aerian. Peste 2.700 de zboruri interne au fost anulate marti si miercuri, inclusiv peste 1.550 operate de pe aeroporturile din Chicago.In Chicago se vor inregistra temperaturi negative record: miercuri dimineata termometrele vor indica -32 de grade Celsius, iar in timpul zilei vor fi -26 de grade.Comparativ, in Ghetarul Priestley din Antarctica, miercuri, temperatura maxima va fi de -14 grade Celsius, iar minima de -21 de grade.Meteorologul Dave Hennen sustine ca Chicago va fi "epicentrul unui frig extrem".Seriful Andy Schneider din orasul Grand Forks (Dakota de Nord) a explicat ca mai multe afaceri locale au fost inchise, iar doar cateva supermarketuri si benzinarii au ramas deschise in zona.Dar daca oamenii au nevoie, de exemplu, sa isi cumpere paine sau lapte, Schneider ii avertizeaza sa se imbrace extrem de gros: "In caz contrar, nu sunt in siguranta afara".In plus, vehiculele grele, precum camioanele de gunoi, raman blocate in zapada. "Combustibilul lor ingheata, iar motoarele nu pornesc", explica seriful.In plus, nici in Dakota nu mai zboara avioanele. Majoritatea nu pot decola din cauza vantului puternic, care face ca temperatura resimtita sa se apropie de -52 de grade. Termometrele vor indica o temperatura de -32 de grade, insa rafalele de vant vor inregistra 71 km/ora.Pana acum, cel putin 3 oameni au murit in Statele Unite, din cauza conditiilor meteo nefavorabile.Un barbat de 55 de ani a fost gasit mort in garajul casei sale din Milwaukee. Omul s-ar fi prabusit dupa ce a incercat sa curete cu o lopata zapada din fata casei.Un alt tanar, de 22 de ani din Rochester, a fost gasit mort in fata casei sale de o ruda. El nu a putut sa intre in casa, pentru ca nu avea cheile la el.Iar in Illinois un om a murit intr-un accident rutier provocat de vremea severa.