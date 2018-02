Ginerele lui Trump nu mai are acces la informatiile strict secrete de la Casa Alba

Ziare.

Kushner a fost anuntat de modificare, dar si alti consilieri de la Casa Alba, printr-un memo, vineri, scrie The Guardian.Inainte, ei aveau acces la informatii clasificate precum si la unele dintre cel mai bine pastrate secrete ale statului.Presedintele poate divulga informatiile clasificate oricui considera ca este potrivit, asa ca Jared Kushner ar putea avea, totusi, acces in continuare la informatiile strict secret.Conform Washington Post, unul dintre motivele pentru care acreditarea de securitate a lui Kushner a fost retrogadata reprezinta. Oficiali din patru tari - Emiratele Arabe Unite, China, Israel si Mexic - ar fi discutat despre felul in care poate fi manipulat Kushner din cauzasale, precum si aMiscarea vine dupa ce Casa Alba inca simte consecintele controversei din jurul lui Rob Porter, fost membru din staff-ul lui Trump, care a fost nevoit sa demisioneze dupa ce a fost acuzat de violenta domestica de doua dintre fostele sale sotii Casa Alba s-a aratat socata de acuzatiile aduse lui Porter.In timpul scandalului, s-a descoperit ca Porter s-a ocupat si de documente clasificate timp de un an, desi nu avea o acreditare de securitate permanenta.Acreditarea de securitate a lui Kushner a fost controversata de la bun inceput dupa ce s-a descoperit ca a ascuns mai multe bunuri financiare si numeroase contacte cu lideri si oficiali straini atunci cand a completat documentele pentru a obtine acreditarea. Printre lucrurile care nu au fost mentionate de Kushner se numara si