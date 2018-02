Ginerele unui oligarh rus a fost pus sub acuzare in ancheta Rusia-Trump: Ce rol a avut in cercul lui Trump?

Ziare.

Procurorul special Robert Mueller a anuntat marti punerea sub acuzare a lui Alex van der Zwaan care, in cursul dupa-amiezii, urma sa pledeze vinovat in fata unui tribunal din Washington.Potrivit scurtului proces-verbal de acuzare, Alex van der Zwaan ar fi mintit FBI in legatura cu o discutie purtata cu Richard Gates, fost asociat al lui Paul Manafort.Avocatul a lucrat la Londra in cadrul cabinetului international Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, care a facut un lobby urias in favoarea presedintelui ucrainean sustinut de Moscova, Viktor Ianukovici. Acesta a fost alungat de la putere in 2014 de o puternica miscare anticoruptie. Paul Manafort si Richard Gates au fost pusi sub acuzare la sfarsitul lui octombrie de Robert Mueller care a retinut impotriva lor 12 capete de acuzare, printre care conspiratie impotriva SUA, conspiratie in vederea spalarii de bani, neinregistrare ca agent in favoarea unei entitati straine, fals in declaratii si sapte capete de acuzare de nedeclarare de conturi detinute la banci din strainatate.Cei doi responsabili au respins aceste acuzatii. Punerea sub acuzare a lui Alex van der Zwaan, care probabil a acceptat sa coopereze cu Robert Mueller, mareste presiunea asupra lor.Avocat poliglot si in special vorbitor de rusa, Alex van der Zwaan este, de altfel,Punerea lui sub acuzare intervine la cateva zile dupa ce justitia americana a inculpat 13 cetateni rusi si trei organizatii din Rusia pentru amestec in alegeri si in procesul electoral american pentru a favoriza candidatura lui Donald Trump la prezidentialele din 2016.