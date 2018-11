Guvernatorul statului american Idaho a emis o proclamatie privind Centenarul Marii Uniri

Ziare.

In document sunt mentionate legaturile stranse dintre Romania si Statele Unite ale Americii, cele doua tari impartasind "o prietenie adanca si de lunga durata si un parteneriat strategic construit in jurul valorilor democratice, legaturilor istorice si a angajamentului comun pe calea asigurarii securitatii transatlantice si a prosperitatii reciproce", se arata intr-un comunicat al Ambasadei Romaniei in SUA.Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a salutat proclamatia statului Idaho, aratand ca tara noastra este profund onorata de mesajul transmis de guvernatorul C.L. "Butch" Otter."Gestul guvernatorului statului Idaho onoreaza Romania si momentul crucial al istoriei noastre", a declarat George Cristian Maior. Ambasadorul roman a mentionat rolul major jucat de presedintele american Woodrow Wilson in urma cu 100 de ani, fara de care poate ca Marea Unire nu ar fi putut avea loc.Statul Idaho este cel de al 21-lea stat american care omagiaza Centenarul Marii Uniri printr-o proclamatie speciala.V.D.