Guvernatorul Texasului a emis o proclamatie oficiala dedicata Romaniei, in contextul sarbatoririi Centenarului

In textul proclamatiei se arata ca "lumea s-a schimbat pentru totdeauna odata cu unirea Romaniei din 1918 si proclamarea unei natiuni moderne, democratice si suverane", conform comunicatului.Documentul remarca relatia apropiata dintre Romania si SUA, respectiv dintre statul Texas si Romania, precum si contributia texanilor de origine romana la imbogatirea patrimoniului cultural al statului. De asemenea, proclamatia incurajeaza toti locuitorii statului Texas sa se alature sarbatoririi Centenarului, se mai mentioneaza in comunicat.Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, a salutat proclamatia statului Texas, subliniind ca tara noastra este profund onorata de mesajul transmis de guvernatorul Greg Abbott.Totodata, ambasadorul roman a transmis guvernatorului statului Texas recunostinta Romaniei fata de sprijinul acordat de Statele Unite pentru realizarea Marii Uniri de la 1918 si rolul major jucat de presedintelui american Woodrow Wilson, in urma cu 100 de ani, conform comunicatului.Ambasadorul George Cristian Maior a apreciat legatura stransa dintre Romania si statul Texas, cimentata atat de prezenta activa si consistenta a comunitatii romanilor-americani, cat si de activitatea marilor companii americane din acest stat, precum Exxon Mobil, Hunt Oil, Dell, Lockheed sau Bell Helicopter, care au investit masiv sau urmeaza sa dezvolte proiecte in colaborare cu tara noastra, generand prosperitate si securitate pentru Romania si Statele Unite ale Americii, incheie comunicatul.