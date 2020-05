Hackerii au atacat un producator de medicamente din SUA, care va furniza un tratament pentru COVID-19

Ziare.

Intr-unul din cazuri, o pagina falsa de logare la email, pentru furtul parolelor, a fost trimisa in aprilie unui director al Gilead implicat in probleme legale si corporative, potrivit unei versiuni arhivate a unui site folosit la scanarea adreselor de email malitioase. Reuters nu a putut stabili daca atacul a avut succes.Ohad Zaidenberg, cercetator principal in domeniul spionajului la firma israeliana de securitate cibernetica ClearSky, care urmareste indeaproape activitatile iraniene de hacking si care a investigat atacurile, a spus ca tentativa face parte dintr-un efort al unui grup iranian de a compromite conturile de email ale companiei, folosind mesaje in numele unor jurnalisti.Alti doi cercetatori in domeniul securitatii cibernetice, care nu au fost autorizati sa vorbeasca public despre analizele lor, au confirmat ca domeniile web si serverele gazda folosite in tentativele de hacking erau legate de Iran.Misiunea Iranului la Natiunile Unite a negat orice implicate in aceste atacuri."Guvernul iranian nu se angajeza in atacuri cibernetice. Activitatile cibernetice ale Iranului sunt pur defensive, pentru a proteja viitoare atacuri impotriva infrastructurii iraniene", a declarat purtatorul de cuvant Alireza Miryousefi.Un purtator de cuvant al Gilead a refuzat sa comenteze. Reuters nu a putut stabili daca oricare dintre tentative a avut succes.Reuters a relatat in ultimele saptamani ca hackeri avand legaturi cu Iranul si alte grupuri au incercat sa intre in sistemele informatice ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si ca atacuri legate de Vietnam au avut ca tinta guvernul chinez, in legatura cu gestionarea epidemiei de coronavirus.Marea Britanie si Statele Unite au avertizat in aceasta saptamana ca hackeri sustinuti de stat ataca producatori farmaceutici si institute de cercetare care lucreaza la tratamente pentru noua boala.Comunicatul comun nu a mentionat care sunt organizatiile atacate, dar doua persoane apropiate situatiei au spus ca una dintre tinte este Gilead, al carei medicament antiviral remdesivir este singurul tratament dovedit pana acum sa ajuta pacientii infectati cu COVID-19.Infrastructura de hacking utilizata in tentativele de compromitere a emailului directorului de la Giled a fost folosita anterior in atacuri cibernetice de catre un grup de hackeri iranieni cunoscut sub numele de "Charming Kitten", a declarat Priscilla Moriuchi, director de dezvoltare pentru riscuri strategice la firma americana de securitare cibernetica Recorded Future, care a analizat arhivele web identificate de Reuters."Accesul doar la emailul unui angajat al unei companii farmaceutice occidentale importante poate da guvernului iranian un avantaj in dezvoltarea de tratamente si pentru combaterea bolii", a spus Moriuchi,, fost analist la Agentia pentru Securitate Nationala a SUA.Iranul a inregistrat cele mai multe decese din cauza COVID-19 din orientul Mijlociu. Boala a ucis la nivel mondial peste 260.000 de persoane.