Hans Klemm spune ca nu il cunoaste pe Zuckerman. Cand i se va termina mandatul depinde de Senatul SUA

"Nu-l cunosc", a declarat Hans Klemm, intrebat de jurnalisti daca il stie pe posibilul viitor ambasador in Romania.Hans Klemm a mai spus ca deocamdata nu i s-a terminat mandatul si nici nu stie cand anume i se va termina acesta. "Depinde de Senatul Statelor Unite", a declarat Klemm.El a adaugat ca dupa ce presedintele SUA va face nominalizarea si viitorul ambasador va fi confirmat de catre Senat, atunci se va gandi, alaturi de sotia sa, ce vor face in viitor.Presedintele Donald Trump si-a anuntat marti, intr-un comunicat postat pe site-ul Casei Albe, intentia de a-l nominaliza ca ambasador al Statelor Unite in Romania pe Adrian Zuckerman, din New Jersey. Potrivit comunicatului citat, Zuckerman a emigrat in Statele Unite din Romania la varsta de 10 ani si vorbeste fluent romana.