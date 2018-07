Hotelul din care a tras autorul masacrului din Las Vegas da in judecata 1.000 de victime

Ziare.

Din hotelul Mandalay Bay, autorul atacului, Stephen Paddock (64 de ani), a tras asupra multimii de peste 20.000 de oameni care participa la un festival de muzica country (Route 91 Harvest Festival), ce se desfasura vizavi de unitatea de cazare.Dupa ce a reusit sa omoare 58 de persoane, Paddock s-a sinucis in camera de hotel.MGM Resorts International, compania care detine unitatea in cauza, nu vrea sa obtina bani de la victime, ci vrea sa nu fie trasa la raspundere din cauza ca atacatorul a inchiriat o camera la unul dintre hotelurile sale.Un avocat care reprezinta mai multe victime a catalogat procesul drept "revoltator" si "aproape imoral", potrivit BBC MGM Resorts International a depus mai multe plangeri in Nevada si California, argumentand ca nu poate fi trasa la raspundere pentru moartea, ranirea sau daunele cauzate in timpul atacului. "Reclamantii nu au nicio raspundere fata de inculpati", potrivit plangerilor depuse.In documente se arata ca firma de securitate angajata de hotel era certificata de Homeland Security. MGM sustine ca astfel intreaga companie nu poate fi trasa la raspundere, intrucat aceasta a angajat firma de securitate.Un purtator de cuvant al MGM a declarat ca firma "intelege victimele si empatizeaza cu ele", astfel ca nu cere niciun ban de la acestea."Ani de zile petrecuti la audieri si prin instante nu cred ca sunt in beneficiul victimelor, comunitatii sau celor care inca se vindeca in urma atacului", a declarat Debra DeShong.Robert Eglet, unul dintre avocatii victimelor, a replicat: "Nu am vazut niciodata un lucru mai revoltator, unde sunt date in judecata victimele. E foarte trist ca se coboara la nivelul asta".Mai multe procese au fost intentate de grupuri de victime impotriva MGM, dar si a promoter-ului concertului, Live Nation.Cel mai grav atac armat din istoria Statelor Unite ramane insa un mister, intrucat anchetatorii nu stiu cu certitudine de ce barbatul a deschis focul asupra multimii. Fara un motiv legat de ideologii extremiste de natura politica, religioasa, sociala, rasiala sau ecologica, oficialii nu pot cataloga masacrul drept act de terorism.A.D.