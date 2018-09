Hotul ghinionist: Cand sa jefuiasca un magazin, i-a cazut arma si si-a pierdut si pantalonii (Video)

Ziare.

Imaginile il infatiseaza pe barbat amenintand o vanzatoare, dar in incercarea de a fi mai convingator aratand o arma, pistolul ii scapa din mana peste tejghea. Individul incearca sa escaladeze vitrina dar cand vede ca vanzatoarea a pus mana pe arma se hotaraste sa fuga.Cosmarul sau nu se incheie aici, pentru ca in momentul in care deschide usa este gata sa cada si e la un pas sa-si piarda pantalonii, fuga devenind destul de dificila.Politia din Denver, responsabila pentru zona metropolitana Denver-Aurora-Lakewood sustine ca este increzatoare in faptul ca materialul video va fi suficient pentru identificarea suspectului pentru ca in magazin nu s-au gasit amprente. In schimb s-au gasit amprente pe arma si pe incarcator, arata Daily Mail.