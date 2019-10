Hunter Biden rupe tacerea pentru a-si ajuta tatal, dupa atacurile virulente ale lui Donald Trump

Ziare.

Avocatul sau a anuntat ca Hunter Biden va renunta la 31 octombrie la locul in Consiliul de Administratie al BHR Equity Investment Fund Management Company, post care a atras atacuri frecvente din partea presedintelui american Donald Trump.Prin intermediul unui comunicat al avocatului sau, poblicat pe site-ul Medium, Hunter Biden a rupt tacerea, dupa saptamani de atacuri virulente ale lui Donald Trump, care ii acuza pe el si pe tatal sau de coruptie, fara sa prezinte dovezi."Atunci cand Hunter si-a desfasurat activitatile profesionale, a facut-o considerand ca este totul corect si cu buna credinta. Nu s-a gandit ca vor veni atat de multe acuzatii total nefondate impotriva sa si a tatalui sau din partea presedintelui SUA. Hunter si-a desfasurat activitatile in mod independent. A considerat ca nu este corect sa discute cu tatal sau si nu a facut-o", a precizat avocatul acestuia, George Mesires.Mesires a detaliat activitatile fiului lui Joe Biden in cadrul companiei Burisma, la care Hunter Biden a facut parte din Consiliul de Administratie in perioada 2014 - aprilie 2019. "In ciuda anchetelor detaliate, in niciun moment politia din alta tara sau din SUA nu a ajuns la concluzia ca Hunter a comis acte reprobabile in cei cinci ani de mandat", a subliniat avocatul.El a precizat ca Hunter Biden a investit 420.000 de dolari in capitalul BHR, de unde nu a primit nicio remuneratie.La scurt timp dupa ce comunicatul a aparut in presa, Donald Trump si-a continuat atacurile pe Twitter: "Unde este Hunter? A disparut total! Acum pare ca a atacat si a inselat mai multe tari! Presa este total absenta".