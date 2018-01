Imaginile dezastrului provocat in SUA de gerul polar si furtunile de zapada. Prognozele nu sunt deloc optimiste

CRAZY! Check out the palm trees getting whipped around during #Blizzard conditions in Virginia Beach yesterday morning. The poor trees can't have been happy! #WinterStormGrayson #stormhour @JimCantore pic.twitter.com/Est0ojnDHX - NOVA Storm Chasing (@NovaChasing) January 5, 2018

Storm surge inundating the streets of Scituate, MA. (video from Jill Pelo) @NWSBoston says this is getting close to the coastal flooding that was observed w/ the #blizzard of 1978; major impacts & evacuations currently ongoing along the E Coast of MA. #blizzard2018 pic.twitter.com/InOlKbE9Il - Mike Seidel (@mikeseidel) January 4, 2018

SUA sunt in aceasta situatie de mai bine de doua saptamani, in urma cu cateva zile fiind lovite de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene si inchiderea scolilor De asemenea, a fost declarata stare de urgenta in Florida, Georgia, Carolina de Nord si Virginia, din cauza scaderii bruste a temperaturii.Temperaturile anuntate pentru acest weekend nu sunt deloc optimiste: in New York se prognozeaza valori maxime de minus 11 grade Celsius si de pana la minus 14 grade Celsius in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce in Washington, temperatura va cobori de asemenea pana la minus 14 grade Celsius.Totusi, americanii au avut curaj sa filmeze sau sa fotografieze furtunile de zapada, imagini pe care le-au publicat apoi pe conturile sociale personale.Una dintre persoanele care a facut acest lucru este fiul presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care a publicat acest video, din New York:Situatia din Virginia, unde a fost declarataFurtuna a cauzatin statul Massachusetts:Pe strazile din New York se circula greu. Atat oamenii, cat si soferii sunt precauti pe drumuri, mai ales ca vantul puternic ii impedica sa avanseze.Vreme rea a fost si la inceputul anului. C hiar in prima zi din 2018, Cascada Niagara a inghetat partial , imaginile surprinse fiind totusi spectaculoase.