In loc de cafea, newyorkezii extenuati trag un pui de somn in capsulele de dormit din oras

Nap York

YeloSpa

Ziare.

com

Insa in loc sa recurga la cafea si la bauturi energizante pentru a combate surmenajul, un numar tot mai mare de newyorkezi adepti ai unui stil de viata sanatos prefera sa traga un pui de somn in timpul programului, dand astfel nastere unui nou tip de afacere, scrie DailyMail Nap York este o companie care le ofera newyorkezilor obositi posibilitatea sa-si incarce bateriile in cabinele sale de dormit. S-a deschis in urma cu trei luni si, pentru 12 dolari, clientii pot dormi 30 de minute, ziua sau noaptea, intr-o cabina din lemn.Compania avea initial sapte camere, insa, ca urmare a cererii, a adaugat inca 22 si planuieste sa instaleze si hamacuri pe acoperis - jumatate de ora de leganat va costa 15 dolari.La YeloSpa, un spa de lux de pe Fifth Avenue, clientii platesc un dolar pentru fiecare minut petrecut in camerele hexagonale cu paturi cu "gravitatie zero" ale companiei - care asigura o pozitie favorabila inducerii somnului -, pe care nu le pot inchiria mai putin de 20 de minute, dar nici mai mult de 40 de minute. Trezirea este data de o simulare de rasarit.Privarea de somn este o problema reala in SUA. Potrivit Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, o treime dintre americani dorm mai putin decat este recomandat. De asemenea, doar 24% dintre locuitorii New Yorkului au parte de cel putin opt ore de somn pe noapte, in timp ce aproape jumatate dintre ei dorm sase ore sau mai putin, potrivit unui sondaj realizat de Colegiul Siena.Lipsa somnului se traduce prin pierderi de 411 de miliarde de dolari pentru economia americana, conform unui studiu din 2016.Cercetarile confirma beneficiile somnului din timpul zilei. Expertii sustin ca dormitul in timpul zilei este benefic pentru stimularea productivitatii si a creativitatii, precum si pentru santatea inimii. Insa asta atat timp cat vorbim de un pui de somn de vreo 20 de minute, inainte de a intra in faza de somn profund, din care te trezesti mai obosit decat te simteai inainte de a dormi.Companii mari precum Google si NASA au recunoscut importanta somnului, cumparand pentru angajatii lor capsule speciale pentru dormit produse in 2004 de compania MetroNaps, infiintata de Christopher Lindholst."Atitudinea oamenilor s-a schimbat radical in ultimii 15 ani, existand acum o mai mare constientizare a importantei si a beneficiilor somnului", spune Lindholst.C.S.