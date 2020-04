In Panama a fost luata una dintre cele mai ciudate masuri in lupta cu noul coronavirus

Comunicatul autoritatilor din Panama

Astfel, incepand de astazi au fost introduse noi reguli, iar barbatii si femeile nu mai pot iesi din case in aceleasi zile, conform CNN Femeile mai pot iesi din casa doar lunea, miercurea si vinerea. Restul zilelor trebuie sa stea in casa.In schimb, barbatii au voie afara din casa doar martea, joia si sambata. Duminica, atat femeile cat si barbatii sunt obligati sa stea in casa. Autoritatile din Panama nu au oferit vreo explicatie clara pentru care au luat aceasta decizie."Numarul mare de oameni care circula in afara caselor lor, in pofida carantinei obligatorii, a determinat guvernul national sa ia masuri si mai dure", se arata intr-un mesaj publicat de presedintele din Panama, Laurentio "Nito" Cortizo, pe Twitter In plus, oamenii au un program strict in care pot iesi din casa. In functie de ultima cifra a CNP-ului sau a seriei pasaportului, pot iesi cate 2 ore pe zi, dupa un program bine stabilit. Spre exemplu, cei a caror ultima cifra este 0 mai pot iesi din casa doar intre 9:30 si 11:30.In Panama au fost interzise deja toate zborurile, atat interne cat si externe de pe 22 martie. In plus, intre orele 9 PM si 5 AM, panamezilor le este interzis sa iasa din casa.Pana in acest moment, in Pamana s-au inregistrat 1.181 de cazuri de COVID-19 si 30 de persoane au murit.C.S.