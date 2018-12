In patru zile de la cutremurul devastator, un drum distrus in totalitate a fost redat circulatiei. In Alaska

Work tonight at C Street and Dowling: Paving tonight to repair cracking and settling in the Dowling and C Street area. Please be alert to lane closures! pic.twitter.com/qOSn8knC13 - Alaska DOT&PF (@AlaskaDOTPF) 6 December 2018

Briggs Bridge on Eagle Loop Rd is currently closed so AWWU can replace a broken water main. As you can see, the work is extensive! Crews are working in a 24 foot excavated pit. They are making great progress, Briggs Bridge will reopen in approximately a week. #AlaskaEarthquake pic.twitter.com/WOYOeEIUS7 - Alaska DOT&PF (@AlaskaDOTPF) 4 December 2018

We have #AlaskaEarthquake updates to share!

1) Repairs work is happening, BIG thanks to the contracting community!

2) Detours are still in place.

3) Winter paving...it's a thing!

4) Inspectors are working through 243 bridges.

Want to know more? Visit https://t.co/2aqAxiMK8k pic.twitter.com/WMqGsu7lSk - Alaska DOT&PF (@AlaskaDOTPF) 3 December 2018

Ziare.

com

Pe cat de socante au fost imaginile transmise pe Internet imediat dupa cutremur, pe atat de impresionante sunt cele de acum. Autoritatile s-au miscat repede, chiar si la temperaturi extrem de scazute, asa cum se inregistreaza zilele acestea in Alaska, relateaza CNN De exemplu, drumul care conecteaza in Anchorage doua sosele importante, International Airport Road si Minnesota Drive, se prabusise de-a dreptul la cutremur (foto).Ei bine, dupa doar patru zile, pe Facebook au aparut imagini care arata ca drumul a fost nu numai complet reparat si asfaltat, ci, mai mult, toate marcajele de circulatie erau si ele la locul lor."Totul a durat mai putin de patru zile", relateaza CNN.Departamentul de Transport Public din Alaska a recunoscut ca e greu sa afaltezi sosele in aceasta perioada a anului, cand este extrem de frig, dar a sustinut ca se poate face. Si s-a facut.Unul dintre soferi a confirmat ca lucrarile s-au incheiat, asa cum spun autoritatile:", a comentat cineva.Si asfaltarile continua, imaginile fiind cu adevarat impresionante.Inspectorii in constructii au verificat foarte repede 243 de poduri care au avut de suferit la cutremur, dar nu au identificat pana acum probleme de structura.Guvernul federal a alocat sambatapentru a ajuta echipele de constructii sa inceapa cat mai grabnic reparatiile.Inca mai este mult de lucru in Alaska, fiind identificate circa 50 de locuri cu probleme de infrastructura.In acelasi timp, autoritatile le-au recomandat locuitorilor sa nu se aventureze in zone riscante pentru a-si face selfie-uri cu imaginile spectaculoase lasate in urma de seism, avertizandu-i ca isi risca astfel viata.