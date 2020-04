In plina pandemie, Mike Pence a vizitat un spital... fara masca de protectie

LIVE

Vicepresedintele SUA, care vizita personalul medical si bolnavi, a fost singurul care nu a purtat masca intr-o camera plina de lume, noteaza AFP.Potrivit regulamentului de la Mayo Clinic, un cunoscut spital din Minnesota, "toti pacientii, vizitatorii si membrii personalului trebuie sa poarte masca (...) pentru a se feri de transmiterea COVID-19".Intr-un comunicat, clinica a explicat ca "a transmis aceasta informatie biroului vicepresedintelui" republican inaintea vizitei.Acesta din urma a reactionat ca nu are nevoie sa poarte masca din moment ce este testat regulat."Deoarece nu am coronavirusul, cred ca a fost ocazia potrivita sa ma aflu acolo, sa vorbesc cu acesti cercetatori, cu minunatii membri ai personalului medical, pentru a-i privi in fata si a le multumi", a explicat numarul doi al executivului american."Sunt testat regulat pentru coronavirus, ca toate persoanele din anturajul meu", a precizat Mike Pence.In Statele Unite, Centrele pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) recomanda acoperirea fetei in spatiile publice unde este dificil de respectat distantarea sociala, ca farmacii si supermarketuri.Numeroase persoane atinse de coronavirus sunt asimptomatice si risca sa il transmita celor care se afla in apropierea lor atunci cand vorbesc sau respira, chiar fara sa stie acest lucru.Mike Pence este coordonatorul celulei de criza anticoronavirus de la Casa Alba.