Inca 1.500 de morti in SUA. Trump: E o ciuma cum nu am vazut niciodata, dar castigam razboiul!

Aceasta universitate americana de medicina a inregistrat 1.920 de noi morti sambata si 2.108 vineri , informeaza AFP.Statele Unite sunt pe departe, cu cel putin 22.020 de decese si 555.000 cazuri confirmate.Situatia este deosebit de grava in statul New York, epicentrul pandemiei cu peste 9.000 de morti, dintre care aproape 7.000 in orasul New York."Nu vedem o scadere importanta, este doar o stabilizare", a nuantat duminica guvernatorul statului, Andrew Cuomo.SUA se afla in asteptare din cauza restrictiilor introduse pentru a opri raspandirea pandemiei. "Este o ciuma cum tara noastra nu a vazut niciodata, dar castigam batalia, castigam razboiul", a afirmat pe Twitter presedintele Donald Trump intr-un mesaj video de Paste.