Inca o demisie din Administratia Trump: Secretarul de Stat pentru Afaceri europene pleaca din functie pana la jumatatea lunii februarie

Departamentul de Stat a anuntat ca Wess Mitchell va ramane in functie pana la jumatatea lunii februarie."Wess Mitchell a avut o activitate extraordinara. Am apreciat expertiza si inteligenta sa cat timp a condus echipa pentru afaceri europene a actualei Administratii", a declarat secretarul de Stat american, Mike Pompeo.Robert Palladino, un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, a declarat ca Wess Mitchell a fost un "lider valoros si eficient", un "prieten bun al aliatilor si partenerilor din Europa".Wess Mitchell a declarat pentru cotidianul The Washington Post ca demisioneaza, nu din cauza disensiunilor legate de politicile Administratiei Donald Trump In iunie 2018, Wess Mitchel a fost prezent la Bucuresti (foto).