Un republican care se va confrunta cu Trump: Mi-am inaintat candidatura pentru ca el e incompetent. E rasist si narcisist

"Nu putem suporta alti patru ani de Donald Trump. De aceea, sunt candidat pentru prezidentiale", a scris, pe Twitter, Joe Walsh, animator la un post de radio conservator si fost parlamentar din partea Tea Party in Congres.Candidatura lui este mai degraba una simbolica decat amenintatoare pentru Trump, care are sprijinul partidului si al majoritatii parlamentarilor si electorilor sai si nu se indoieste ca va fi reinvestit. Insa aceasta este a doua candidatura impotriva lui Donald Trump, dupa cea a fostului guvernator republican moderat Bill Weld, informeaza AFP."Mi-am inaintat candidatura pentru ca el este incompetent. Trebuie ca cineva sa se dedice" (confruntarii lui Trump), a explicat Joe Walsh intr-un interviu la postul ABC. "El este crud. El este rasist, el este narcisist", a mai declarat Walsh cu referire la Trump.Donald Trump nu este primul presedinte american aflat la sfarsit de mandat care are contracandidati in partidul sau pentru o noua investitura. In 1980, de exemplu, presedintele democrat aflat la sfarsit de mandat Jimmy Carter a trebuit sa se confrunte pana la sfarsitul alegerilor primare cu senatorul din tabara sa Ted Kennedy. Carter a fost reinvestit, insa a pierdut alegerile impotriva lui Roland Reagan.Partidul Republican ar urma sa organizeze alegerile primare in 2020, insa aceasta ar putea fi o simpla formalitate pentru Trump.