Incendii devastatoare in California: 5 morti, tornade de foc si evacuari in masa

A firefighter attempts to stop the growth of a structural fire on Ridge Dr. in Redding, Calif. #carrfire pic.twitter.com/nkWMQ8Kn1c - Daniel Myungkyu Kim (@so_dakim) July 27, 2018

This is what it looks like from Shasta high school pic.twitter.com/JFvhY4dMwb - Amber Sandhu (@AmberSandhu_RS) July 27, 2018

This photo was taken from Twin View Blvd. on the east side of I-5. pic.twitter.com/pvJzertLQe - Damon Arthur (@damonarthur_RS) July 27, 2018

Trump a ordonat guvernului federal sa acorde asistenta suplimentara regiunii afectate, de unde autoritatile au fost obligate sa evacueze circa 38.000 de oameni, noteaza Agerpres. Departamentul pentru Securitate Nationala si Agentia Federala pentru Gestionarea Urgentelor (FEMA) sunt autorizate prin ordin prezidential sa coordoneze toate ajutoarele pentru autoritatile statale, locale si tribale, cu scopul a usura suferintele populatiei, a transmis Casa Alba prin intermediul unui comunicat.Pana acum, in conditii de temperaturi ridicate si seceta, in California a ars vegetatia de pe aproximativ 32.700 de hectare. Miercuri si joi au murit in lupta cu flacarile doi pompieri.Sambata au mai fost confirmate trei decese, bilantul mortilor ajungand astfel la 5. Este vorba despre o femeie si cei doi nepoti ai ei, in varsta de 4 si 5 ani, potrivit BBC Casa femeii, Melody Bledsoe, a fost cuprinsa de flacari miercuri. De atunci, rudele sale au incercat sa ii gaseasca pe cei trei in adaposturi sau spitale, sperand ca acestia se numara printre zecile de mii de persoane evacuate din locuinte. Din pacate, insa, flacarile i-au blocat in casa si nu au putut sa se salveze.Alte 6 persoane sunt date disparute.Incendiul, botezat "Carr", se dezlantuie in nordul Californei, in districtul Shasta. Controlat doar in proportie de 5% dupa o saptamana de la declansare, a fost alimentat de temperaturile ridicate si de nivelul scazut de umiditate.Flacarile s-au transformat intr-o adevarata furtuna de foc joi, cand au trecut peste Raul Sacramento si au patruns in zona vestica a orasului Redding (la aproximativ 240 de kilometri nord de Sacramento) . Vantul puternic a marit intensitatea flacarilor si a transformat incendiul intr-o "tornada de foc".California se confrunta anual cu incendii de vegetatie, in contextul in care aici verile sunt lungi si secetoase, insa specialistii spun ca acest incendiu este cel mai devastator din ultimii 10 ani.In total, peste 3.400 de pompieri au fost dislocati in zonele afectate de foc, insa departamentul de pompieri local a avertizat pentru restul saptamanii este prognozata vreme calda si uscata, ceea ce ar putea duce la inrautatirea incendiului.A.D.