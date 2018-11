Incendiile din California: Chiar sunt inca 1.000 de morti? De ce se tot schimba bilantul persoanelor disparute

Ziare.

Cifra alarmanta le da batai de cap atat localnicilor, cat si oficialilor, scrie BBC , in contextul in care aceasta nu este oficiala.Ce este sigur: 77 de oameni au pierit pana acum in flacari, ceea ce este un record pentru statul american. Intrebarea care ramane este "se vor adauga la acest bilant oficial si cele 1.000 de persoane disparute?".BBC scrie ca raspunsul nu este unul simplu, in contextul in care salvatorii abia au ajuns in cea mai afectata zona, Butte County.Vineri, cand lista prezentata de autoritati depasea 1.000 de disparuti, seriful Kory Honea spune ca baza de date este una "dinamica" - "Lista pe care o prezint acum e alcatuita din date neprelucrate si, cel mai probabil, unele nume se regasesc de doua ori", a declarat seriful.Oficialii sustin ca diferentele mari in ce priveste acest bilant - 1.200 duminica, 1.000 luni - apar din cauza ca anchetatorii iau in calcul toate persoanele declarate disparute de rude prin mai multe mijloace: apeluri telefonice, prezentarea la sediu si chiar mailuri.In contextul in care incendiul s-a raspandit rapid, multe persoane nu au avut mult timp la dispozitie pentru a-si aduna lucrurile si a-si parasi casele.Din cauza intensitatii incendiului, oficialii avertizeaza ca un bilant final poate fi prezentat abia peste cateva saptamani. Sute de specialisti lucreaza alaturi de caini antrenati pentru a cauta prin locuinte ramasite umane.Unele publicatii au si remarcat anomaliile din lista prezentata de serif: apar nume ale unor persoane care sunt in siguranta sau unele nume sunt duplicate. De altfel, o versiune anterioara a documentului mentiona 5 persoane disparute care aveau 119 ani, conform New York Times.De asemenea, publicatia a relatat ca a reusit sa intre in contact cu persoane inscrise pe lista, care au confirmat ca sunt, de fapt, bine.Cu toate acestea, seriful Honea nu se dezice de hotararea de a publica documentul chiar daca acesta continea date neprelucrate."Nu pot lasa perfectiunea sa stea in calea progresului. Este important pentru noi sa oferim informatii, astfel incat sa putem incepe identificarea persoanelor care sunt cu adevarat disparute", a declarat acesta.In conditiile in care flacarile au distrus cel putin 12.000 de locuinte, oamenii si-au parasit casele si acum stau in adaposturi temporare sau pe la rude. Tocmai de aceea, este dificil pentru autoritati sa ofere un bilant clar in acest sens.A.D.