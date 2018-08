Incendiul din California e cel mai mare din istorie. Trump face acuzatii fara acoperire

Ce spune Trump

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren't allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2018

Ziare.

com

Cele doua focare au distrus pana acum 115.000 de hectare de teren - o suprafata apropiata de cea a metropolei Los Angeles.Pompierii continua sa se lupte cu flacarile, in ciuda temperaturilor ridicate, a vanturilor puternice sau a umiditatii scazute, scrie BBC Cel putin 7 oameni si-au pierdut pana acum viata in urma incendiului denumit "Carr" , care a cuprins nordul statului.Intre timp, liderul american Donald Trump reitereaza in mediul online ca flacarile se raspandesc si din cauza legilor de protectie a mediului din California. La randul lor, oficialii locali, dar si expertii au criticat comentariile presedintelui.Peste 14.000 de pompieri si sute de membri ai armatei americane actioneaza in prezent pentru a tine sub control incendiul.Meteorologii, insa, avertizeaza ca vremea nu se va imbunatati prea curand, iar temperaturile vor ajunge si la 43 de grade Celsius in unele zone.Grupate sub denumirea comuna "Incendiul din Mendocino Complex", cele doua incendii (impreuna) depasesc incendiul Thomas, din 2017 , care a fost pana acum cel mai mare din istoria Californiei.Scott McLean, sef adjunct al Departamentului pentru Silvicultura si Protectie impotriva Incendiilor din California (CalFire), a descris incendiul ca fiind "extrem de rapid, extrem de agresiv, extrem de periculos". "Uitati cat de amplu este, in doar cateva zile... Cat de repede a cuprins Complexul Mendocino. Asta nu se intampla in mod normal", a declarat acesta.Pana acum, flacarile sunt controlate in proportie de 30%, iar autoritatile preconizeaza ca va mai dura o saptamana pana ce focul va fi controlat in totalitate.Presedintele Donald Trump a criticat, in ultimele zile, legile privind mediul din statul California, dar si pe guvernatorul Jerry Brown.Luni, Trump a scris pe Twitter ca incendiile de vegetatie sunt "amplificate si inrautatite", din cauza politicii californiene de a redirectiona apa in Oceanul Pacific.Mclean a criticat afirmatia, precizand ca pompierii au avut "suficienta apa" pentru a se lupta cu flacarile.A.D.