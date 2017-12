Incendiul Thomas a devenit cel mai mare din istoria Californiei. Imaginile dezastrului (Galerie foto&Video)

Southern California's Thomas Fire now 50 percent contained, firefighters take advantage of calmer winds https://t.co/d7PJ4MScvM pic.twitter.com/HiMBOCFHj9 - FOX Business (@FoxBusiness) 20 decembrie 2017

In cele doua saptamani, incendiul a distrus totul in calea sa, inclusiv 700 de case, arata New York Post Incendiul a distrus 273.400 de acri de vegetatie (Peste 110.000 de hectare) cu 154 de acri mai mult decat incendiul din 2003, in urma caruia au murit 15 persoane.Incendiul din 2003, numit Cedar, era considerat ca fiind cel mai puternic din 1932, dar acesta l-a depasit. Un pompier si un civil au fost ucisi de flacari, in timp ce incercau sa fuga din calea focului.Autoritatile sunt uimite de puterea acestui incendiu.A.G.