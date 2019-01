Incident cu focuri de arma in Houston: Doi suspecti morti si patru politisti raniti

Ziare.

Potrivit sefului politiei din Houston, Art Acevedo, doi dintre politisti au fost raniti in gat si au fost supusi unor interventii chirurgicale. Starea lor era critica, dar stabila. Un alt agent a fost ranit in umar si externat dupa scurt timp, iar un alt politist ranit era in stare buna, a precizat politia pe Twiter. In timpul incidentului, un alt membru al fortelor de ordine s-a accidentat la genunchi, informeaza Reuters.Agentii au fost impuscati cand au incercat sa intre intr-o locuinta pentru a aduce la cunostinta un mandat, cu putin timp inainte de ora locala 17.00 (23.00 GMT)."Imediat dupa ce au spart usa, politistii au fost intampinati cu focuri de arma de unul sau mai multi suspecti din locuinta", a relatat Acevedo. Ei au fost raniti de gloante trase cu pistoale semiautomate.O echipa SWAT, specializata in interventii armate, a preluat conducerea operatiunii si a trimis in locuinta doi roboti, care au transmis imagini in care s-a vazut ca doi suspecti fusesera atinsi de gloantele politistilor. S-a constatat ca suspectii au decedat pe loc.Ancheta la adresa respectiva a inceput dupa ce un vecin a anuntat politia ca suspectii vand heroina.