Individul suspectat ca a trimis coletele explozive din Texas s-a sinucis

I can't thank the men and women of #AustinPD or our Federal partners enough for their tireless work in restoring peace to our community. - Chief Brian Manley (@chief_manley) March 21, 2018

Individul a detonat materialul exploziv in timp ce se afla intr-un vehicul pe o autostrada situata in nordul orasului Austian si in contextul in care mai multe echipaje de politie erau pe urmele lui, relateaza CNN.Echipele de Politie il localizasera pe suspect intr-un vehicul dintr-un hotel din Round Rock. In timpul in care Politia astepta echipajele speciale de interventie, individul s-a pus in miscare. Echipele SWAT s-au apropiat de masina, moment in care individul a detonat materialul exploziv. In urma exploziei, un membru al echipei special SWAT a fost ranit.Potrivit autoritatilor, suspectul avea varsta de 24 de ani.Brian Manley, seful Politiei din Austin, a declarat ca individul este responsabil pentru toate exploziile care au avut loc in Texas in ultima perioada, insa a precizat ca nu se cunosc motivele din spatele atacurilor."Este punctul culminant a trei saptamani foarte lungi pentru comunitatea noastra", a declarat Manley.Cu toate acestea, seful Politiei din Austin, i-a indemnat pe cetateni sa ramana vigilenti, din moment ce ar putea exista alte pachete suspecte pe teritoriul statului Texas.Auoritatile americane au precizat ca seria de atacuri cu bombe comise in ultimele saptamani in orasul american Austin sunt opera individului care ar fi intentionat sa comita crime in serie. Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite in urma exploziilor.Patru bombe au explodat in ultimele patru saptamani in orasul Austin (statul Texas). Ultima explozie a avut loc duminica, soldandu-se cu ranirea a doua persoane.Un alt colet care continea un dispozitiv exploziv a fost descoperit marti in cadrul unui sediu al companiei de curierat FedEx din orasul Austin.Cazurile sunt anchetate de Biroul Federal de Investigatii (FBI) si de Biroul pentru controlul alcoolului, tutunului, armelor de foc si substantelor explozive.