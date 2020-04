Interdictie de 60 de zile pentru imigrantii care vor sa traiasca si sa munceasca permanent in SUA

Ziare.

Trump a spus despre ordinul executiv, anuntat marti dimineata, ca reprezinta un efort pentru a proteja muncitorii americani de concurenta reprezentata de straini. Ordinul urmeaza sa fie semnat miercuri.El a spus ca acesta va fi aplicat doar in cazul celor care vor sa obtina permis de rezidenta, si nu muncitorilor temporari.Prin suspendarea imigratiei, vor fi favorizati americanii fara locuri de munca, ei vor fi "primii la rand pentru slujbe atunci cand America va fi redeschisa", a spus Trump marti. "Ar fi gresit si nedrept pentru americanii disponibilizatii din cauza coronavirusului sa fie inlocuiti de forta de munca din strainatate. Trebuie mai intai sa avem grija de muncitorul american"."Pauza", a spus el, va fi in vigoare timp de 60 de zile, dupa care va analiza daca este nevoie de prelungirea ei.Presedintele a adaugat ca aceasta decizie va ajuta si la conservarea resurselor medicale pentru cetatenii americani.Anul trecut, aproximativ 1 milion de oameni au primit permise de sedere in SUA.De la izbucnirea crizei sanitare provocate de Covid-19, in Statele Unite - cu o populatie de 310 milioane de locuitori - au fost inregistrate peste 823.000 de cazuri de imbolnavire si 45.000 de decese, potrivit Johns Hopkins University. Au fost testate peste 4 milioane de persoane.