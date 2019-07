Invazie de lacuste in Las Vegas: Ar putea dura cateva saptamani (Video)

Las Vegas Luxor pyramid beaming up the grasshopper invasion of 2019. #GrasshopperInvasion #lasvegasgrasshoppers #lasvegas



Fotografii si inregistrari video cu lacuste care zboara in numar mare atrase de luminile cazinourilor din hotelurile si zonele de agrement din Los Angeles si-au facut aparitia pe site-urile de socializare la inceputul saptamanii trecute. Cel putin unul dintre cazinouri a stins vineri si sambata firma luminoasa pentru a nu atrage insectele, a scris Las Vegas Review-Journal, citat de Reuters.In comentariile publicate pe Twitter, utilizatorii au comparat aceasta situatie cu scene din filmele horror si au facut referire la pasaje din Biblie despre semnele Apocalipsei.Entomologul Jeff Knight din Nevada a declarat, insa, ca locuitorii si turistii nu au niciun motiv de ingrijorare. Insectele nu sunt purtatoare ale unor boli, nu musca si "probabil nu" vor provoca pagube frunzisului, dupa cum a explicat el intr-un mesaj publicat pe un blog."In general, consuma buruieni", a spus Knight. "Cand sunt atat de multe, ele tind sa se deplaseze si sa se indrepte spre nord", a spus specialistul adaugand ca este probabil ca lacustele sa ramana totusi in zona timp de cateva saptamani.Knight a explicat de asemenea ca aceste lacuste fac parte dintr-o specie comuna din deserturile din America de Nord, iar numarul mare din aceasta perioada este o consecinta a vremii umede din timpul iernii si primaverii.Invazii similare de lacuste au fost consemnate de patru sau cinci ori in ultimii 30 de ani in Las Vegas, conform inregistrarilor meteorologice citate de DPA.