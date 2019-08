Israelul a interzis accesul in tara pentru doua membre ale Congresului Statelor Unite

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019

"Israelul a hotarat sa nu permita" reprezentantelor democrate Rashida Tlaib din Michigan si Ilhan Omar din Minnesota sa intre in tara in cadrul unei vizite prevazute saptamana viitoare, a declarat la postul public de radio Hotovely.Aceasta hotarare face parte dintr-o politica israeliana de interzicere a intrarii in tara a unor persoane care promoveaza boicotarea Israelului, a dat ea asigurari.Tzipi Hotovely a facut aceste declaratii la scurt timp dupa ce presedintele SUA, aflat in concediu de vineri, a scris pe Twitter ca permiterea intrarii in Israel a celor doua membre ale Congresului Statelor Unite "ar arata o mare slabiciune".Cele doua membre musulmane ale Congresului sunt unele dintre cele mai vocale critice ale tratamentului aplicat de Israel palestinienilor.Familia lui Tlaib a emigrat in Statele Unite din Cisiordania.Ilhan Omar si Rashida Tlaib, doua membre ale aripii de stanga a Partidului Democrat american, urmau sa aterizeze in weekend la Tel Aviv pentru a vizita teritoriile palestiniene ocupate, insa Ministerul israelian de Interne a decis sa le interzica intrarea in Israel, apreciind ca vizita lor se inscrie in cadrul unor "activitati de boicotare antiisraeliana", relateaza AFP.Aceasta decizie a fost luata "in acord" cu premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, ministrul sau de Externe si ministrul sau insarcinat cu Afaceri Startegice, a precizat Ministerul de Interne intr-un comunicat."Aceste alese folosesc scena internationala pentru a sustine asociatii BDS care indeamna la bpoicotarea Israelului", a adaugat ministerul, justificandu-si decizia pe baza unei legi israeliene care permite interzicerea pe teritoriul israelian a sustinatorilor miscarii Boicot, Dezinvestitii, Sanctiuni (BDS).Aceasta miscare indeamna la boicotarea economica, culturala sau stiintifica a Israelului, in semn de protest fata de ocuparea teritoriilor palestiniene.Decizia israeliana de a interzice vizita celor doua alese americane este "scandaloasa", a denuntat conducatoarea palestiniana Hanan Ashrawi intr-un comunicat.Trump a indemnat Israelul sa le interzica celor doua democrate sa viziteze tara.Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu s-a intalnit joi cu oficiali de rang inalt in vederea reevaluarii deciziei de le permite reprezentantelor Ilhan Omar si Rashida Tlaib sa viziteze tara saptamana viitoare. El s-a consultat cu ministri si consilieri."Nicio tara nu respecta mai mult Statele Unite si Congresul lor ca statul Israelului", a declarat Netanyahu intr-un comunicat."Israelul este deschis vizitelor cu o exceptie, a oamenilor care indeamna si militeaza in favoarea boicotarii sale", a adaugat el, imediat dupa anuntarea interdictiei intrarii in Israel a celor doua alese americane."Ar arata o mare slabiciune daca Israelul ar permite" americancelor sa viziteze tara, a scris Donald Trump pe Twitter."Ele urasc Israelul si tot poporul evreu si nu e nimic de facut sa se razgandeasca", a adaugat miliardarul republican.Trump a atacat saptamani la rand membri democrati ai Congresului, insclusiv prin mesaje rasiste, pe Twitter.Ambasadorul israelian in Statele Unite Ron Dermer dadea asigurari luna trecuta ca Israelul nu va interzice intrarea in tara a vreunui membru al Congresului.