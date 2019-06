Justitia americana a respins cererea lui "El Chapo" pentru conditii de detentie mai bune

Ziare.

Judecatorul districtual Brian Cogan a declarat luni ca nu ar pune la indoiala "masurile administrative speciale" pe care guvernul american le-a impus la adresa lui Guzman, care a evadat de doua ori din arest in Mexic, inainte de a fi extradat in SUA, in 2017.Judecatorul din Brooklyn a refuzat schimbarile, inclusiv posibilitatea de a-i oferi lui Guzman cel putin doua ore de exercitii pe acoperisul centrului de corectie metropolitan, de unde un alt detinut a evadat cu succes in 1981. De asemenea, el a respins argumentul lui Guzman conform caruia detentia sa constituie o pedeapsa plina de cruzime si iesita din comun, informeaza marti Reuters."Sunt de acord cu inculpatul ca a avut si are un comportament exemplar, insa acest comportament este consecinta directa a conditiilor stricte de detentie in care el se afla", a notat Cogan."Comportamentul sau constant bun nu este un motiv pentru a-l modifica, este un motiv pentru a-l mentine", a conchis el.Guzman, 61 de ani, a fost inculpat in 12 februarie pentru traficarea a tone de cocaina, heroina si alte droguri spre SUA, in calitate de lider al cartelului Sinaloa. In asteptarea sentintei sale, la 25 iunie, el a fost plasat in detentie.