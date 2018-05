Kim Jong-un "este decis" ca intalnirea cu Trump sa aiba loc. Ce spune presedintele american

Ziare.

Donald Trump a subliniat, sambata seara, ca data de 12 iunie stabilita pentru discutii "nu s-a schimbat", relateaza BBC.Anuntul vine dupa ce joi, Trump a anulat summitul, citand "ostilitatea" Coreei de Nord , ulterior, dupa mesajele de la Phenian, declaratiile fiind nuantate.Liderii din Coreea de Nord si Coreea de Sud au convenit sa "se intalneasca frecvent", a transmis agentia de presa nord-coreeana, KCNA. La intrevederea surpriza de sambata , discutiile dintre liderii celor doua Coreei au durat aproximativ doua ore. Moon Jae-in si Kim Jong-Un s-au intalnit in zona demilitarizata dintre cele doua tari.Purtatorul de cuvant al presedintelui Coreei de Sud a declarat ca, sambata, cei doi lideri a avut loc un schimb de opinii "sincer"."Acestia au anuntat ca se vor intalni frecvent in viitor pentru a facilita dialogul", Kim Jong-Un si Moon Jae-in exprimandu-si dorinta de "a face eforturi comune pentru denuclearizarea peninsulei coreene", relateaza KCNA.O echipa de oficiali Casa Alba urmeaza sa se deplaseze in acest weekend la Singapore pentru a pregati posibilul summit intre presedinte american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a declarat un purtator de cuvant al Administratiei de la Washington, potrivit agentiei Reuters.Anterior, publicatia Politico a relatat ca o echipa de 30 de oficiali de la Casa Alba si Departamentul de Stat se pregateste sa plece weekendul acesta la Singapore.Presedintele SUA, Donald Trump, a semnalat vineri dupa-amiaza ca a reluat contactele cu Phenianul si ar putea reactiva intrevederea cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un Liderul de la Casa Alba a semnalat ca intrevederea cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, ar putea avea loc chiar la data stabilita initial, 12 iunie.