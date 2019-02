Las Vegas a fost acoperit de zapada, pentru prima data in ultimii 10 ani. A nins si in Los Angeles (Foto&Video)

The Las Vegas Strip is looking a little different tonight 🌨️❄️☃️ #VegasSnow #LasVegas pic.twitter.com/JiZSvQ9gQR - Ramiro Cabrera (@PhotogRamiro) February 21, 2019

First measurable snowfall in over a decade hits #LasVegas pic.twitter.com/nxovIbJ9n7 - Ruptly (@Ruptly) February 22, 2019

#snow at our office in #sylmar at olive view hospital 🌨❄️🌨❄️ all the Californians are excited, all the east coast natives are like whatev #LAsnow #LosAngeles pic.twitter.com/Cw3I09q0TF - Laura (@LauraMySklar) February 21, 2019

Autoritatile au fost nevoite sa inchida portiuni din autostrazile principale, care leaga Las Vegas de Los Angeles si Phoenix, din cauza zapezii, a ghetii si a vizibilitatii limitate.In statul Nevada, locuitorii si turistii au inceput sa faca oameni de zapada in fata celebrului semn "".In unele zone, stratul de zapada a ajuns chiar si la cativa centimetri, potrivit The Guardian Serviciul National de Meteorologie a raportat prima zapada semnificativa din ultimii zece ani, de pe aeroportul international McCarran din Las Vegas.Omatul neasteptat a dus la intarzierea a cel putin o suta de zboruri si a ingreunat si traficul rutier. Furtunile de zapada au redus conditiile de seceta din California, dar au blocat traficul.Zapada a acoperit zone mari din desert in afara orasului Los Angeles si a blocat traficul in apropierea parcului national Joshua Tree.Totusi, in Arizona, furtunile au fortat inchiderea unui aeroport din Flagstaff. In plus, au fost inchise scoli, dar si cateva afaceri locale.A.D.