Marina americana recunoaste ca in niste clipuri video apar OZN-uri (Video)

Ziare.

com

Totusi, oficialii americani sustin ca nu stiu ce sunt acele obiecte care apar in filmari si nici nu se grabesc sa dea detalii in acest sens, relateaza CNN Obiectele apar in trei clipuri video, fiind materiale militare declasificate.Purtatorul de cuvant al Marinei, Joe Gradisher, a declarat pentru sursa citata ca este vorba despre "fenomene neidentificate din atmosfera".Imaginile au fost surprinse in avioane pilotate de ofiterii marinei care raportau in acele momente ca au in fata "obiecte zburatoare neidentificate". Un clip a fost facut in 2004, iar alte doua in 2015. Acestea au fost date publicitatii inca din 2017, insa niciun oficial nu a facut declaratii pe marginea acestui subiect.In clipul din 2004, senzorii se blocheaza pe o tinta, insa aceasta zboara prea repede pentru a se stabiliza o imagine. Apoi, cele doua filmari din 2015 contin si fragmente audio in care se poate auzi ce spuneau pilotii in momentul in care au vazut OZN-urile."Uita-te la chestia aia, frate", "E o drona" sau "Doamne, se duc toate impotriva vantului" - pot fi auziti militarii.Gradisher a spus ca transparenta Marinei in ceea ce priveste fenomenele aeriene neidentificate (unidentified aerial phenomena/UAP) este importanta, pentru ca incurajeaza ofiterii sa raporteze incidentele neprevazute de care se lovesc in timp ce zboara si care le pot pune in pericol viata."Timp de multi ani, aviatorii nu au raportat aceste incidente, din cauza stigmatului atasat terminologiei anterioare si teoriilor despre ce poate fi sau nu in aceste imagini", a spus el.Singurul mod de a afla ce sunt acele obiecte, a mai precizat purtatorul de cuvant, este de a incuraja pilotii sa le raporteze atunci cand le vad.A.D.