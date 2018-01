Mesajul care trebuia sa opreasca panica din Hawaii a intarziat, deoarece guvernatorul nu stia parola contului sau de Twitter

Ziare.

Mesajul a fost trimis pe telefoanele mobile si preciza urmatoarele: "". Amenintarea a fost dezmintita dupa 28 minute, timp suficient ca oamenii sa intre in panica."Cu siguranta a fost panica, toata lumea stia ca mai sunt 15 minute pana la detonare si nu aveam habar unde va ateriza", spunea atunci o femeie din Hawaii.Ulterior, David Ige, guvernatorul statului Hawaii, a recunoscut ca nu a putut sa ii informeze pe cetateni ca mesajul trimis din greseala era doar o alarma falsa deoarece nu stia parola contului de Twitter, informeaza Sky News Contul de Twitter al guvernatorului are peste 7.700 de abonati, in consecinta un mesaj despre situatia reala i-ar fi linistit imediat pe locuitorii insulei, mai scriu jurnalistii de la Sky.Comisia Federala pentru Comunicatii a inceput o ancheta in acest caz, iar oficialii din Hawaii trebuie sa prezinte in urmatoarele doua luni un nou sistem de alertare care sa fie mult mai sigur si mult mai precis.Hawaii-ul a devenit o potentiala tinta a rachetelor nord-coreene, mai ales dupa ultimeleamenintari ale lui Kim Jong Un privind un atac nuclear asupra Statelor Unite.C.S.R.