Mesajul secretarului de stat american Mike Pompeo, de Ziua Nationala a Romaniei: Reflectam la prietenia noastra

"Statele Unite vor ramane alaturi de Romania in eforturile de sustinere a valorilor democratice si a statului de drept, care reprezinta esenta relatiei noastre si baza cresterii economice si prosperitatii", afirma Pompeo in mesajul transmis in numele Guvernului SUA.Oficialul felicita poporul roman de Ziua Nationala."In acesta zi, sarbatorim alaturi de romani a 100-a aniversare a crearii Romaniei moderne si reflectam la prietenia noastra si la parteneriatul strategic", afirma oficialul american.El numeste Romania un aliat puternic al Statelor Unite."Apreciem contributia Romaniei la securitatea globala prin apartenenta la NATO, inclusiv participarea la misiunile internationale din Afganistan si Irak si apreciem sacrificiile pe care Romania le-a facut", aduga Pompeo, exprimand aprecierea fata de actiunile Romaniei in ceea ce priveste problemele regionale, cum ar fi securitatea in zona Marii Negre.