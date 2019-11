Michael Bloomberg este tot mai aproape de candidatura la Casa Alba - ce spune Donald Trump

Ziare.

Miliardarul american, fondatorul agentiei de informatii financiare care ii poarta numele, nu a anuntat oficial ca se lanseaza in cursa pentru prezidentialele din 2020, dar a facut cunoscut ca se gandeste la aceasta posibilitate. Depunerea candidaturii in acest stat din sudul SUA, unul din primele care va inchide lista de candidati, ii permite sa pastreze toate optiunile deschise.Mai devreme in cursul zilei de vineri, dupa anuntul Michael Bloomberg ca se gandeste la o lansare a candidaturii, fostul vicepresedinte Joe Biden, favoritul cursei democrate, a dorit sa se arate increzator."Este binevenit. Michael este un baiat bun", a declarat Joe Biden aflat la Concord, in New Hampshire, unde si-a depus oficial candidatura pentru primarele din acest stat influent, fiind unul dintre primele care vor vota in februarie.Daca se va confirma, prezenta lui Michael Bloomberg in cursa ar putea fi periculoasa pentru fostul vicepresedinte, in pierdere de viteza cu trei luni inainte de primul scrutin. Amandoi afiseaza o pozitie centrista.Insistand asupra faptului ca nu are "nicio problema" cu o eventuala intrare in cursa a lui Michael Bloomberg, Joe Biden a afirmat despre sine ca este cel mai in masura sa il impiedice pe Donald Trump sa castige un nou mandat."Sunt cu mult inainte in ultimele sondaje pe care le-am vazut", in special in statele cheie pentru a castiga Casa Alba, atat "in fata lui Trump", cat si a numerosilor candidati la investitura democrata, a subliniat el.Si el miliardar in varsta de peste 70 de ani, presedintele american a reactionat cu dispret in fata unei posibile candidaturi a lui Michael Bloomberg."Micul Michael va esua", a afirmat Donald Trump, referindu-se la inaltimea lui Bloomberg, 1,70 metri. "Cred ca o sa-i dauneze lui Biden", a adaugat el.Omul de afaceri miliardar - locul 9 pe plan mondial, conform Forbes - a anuntat in martie ca nu va lua parte la alegeri, avand in vedere ca in cursa se afla deja circa 20 de democrati si in plus nu doreste sa submineze sansele fostului vicepresedinte Joe Biden, care se situeaza, asemenea lui, pe o pozitie centrista.Vineri, purtatorul sau de cuvant, Howard Wolfson, a afirmat insa ca Michael Bloomberg este sceptic ca vreunul dintre actualii candidati democrati il poate invinge pe presedintele republican Donald Trump anul viitor.