Michael Bloomberg, inca un pas spre candidatura la Casa Alba

Ziare.

com

"Inregistrat oficial in Arkansas pentru a fi pe buletin la primarele democrate", a transmis el pe Twitter. "Trebuie sa-l batem pe Trump. El ne-a inselat in fiecare etapa", a adaugat miliardarul in varsta de 77 de ani, transmite AFP.Intrarea sa in cursa a bulversat situatia in tabara democrata, amenintandu-i mai ales pe candidatii moderati, in primul rand pe fostul vicepresedinte Joe Biden, favorit, dar in pierdere de viteza.Fondator al agentiei de informatii financiare care ii poarta numele, primar al New York-ului intre 2002 si 2013, Michael Bloomberg detine una din primele zece averi din lume, estimata de Forbes la peste 50 miliarde de dolari.Bloomberg si-a depus vineri candidatura la primarele din Alabama , dar fara a se prezenta in persoana.De aceasta data, "Mike a dorit sa mearga si sa se inregistreze el insusi", a declarat marti pentru New York Times purtatorul sau de cuvant, Jason Schechter. "Daca se prezinta (in alegeri), va merge in state unde democratii nu merg niciodata in campanie la primare. Incepem astazi cu Arkansas", a explicat el.Alabama si Arkansas vor organiza alegerile primare pe 3 martie, in ziua potential decisiva de "Super marti", cand se voteaza simultan in 15 state.